В Крыму была взрывная ночка: дроны "охотились" на аэродромы окупантов (видео)

Под ударом были аэродромы "Кача" и "Саки"

Во временно оккупированном Крыму вечером 23 и ночью 24 июля прогремела серия взрывов у военных объектов оккупантов. Под удар попали аэродромы "Кача" вблизи Севастополя и "Саки" у поселка Новофедоровка.

Соответствующие видео распространил телеграмм-канал "Крымский ветер". Россияне пытались сбить украинские дроны с помощью вертолетов и средств ПВО.

Первые взрывы произошли вечером 23 июля в районе Севастополя. Российский так называемый губернатор города Михаил Развожаев заявил об уничтожении шести беспилотников над регионом.

Кача на карте

По его словам, три дрона сбили над полем у аэродрома "Кача", еще три — над морем. Местные жители сообщали о пожаре между поселками Орловка и Кача после падения обломков.

Ночью 24 июля взрывы начались и на территории аэродрома "Саки" возле Новофедоровки. На видеозаписях очевидцев слышны звуки, похожие на работу двигателей дронов и автоматные очереди. Оккупанты применили против беспилотников боевые вертолеты.

Новофедоровка на карте

Крымские телеграмм-каналы писали об атаках в районе военных аэродромов на полуострове. Очевидцы фиксировали взрывы и пожары на обоих объектах в течение нескольких часов. Российские оккупационные власти объяснили инциденты "работой противовоздушной обороны", однако официальной информации о последствиях атак пока нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Россия была снова под атакой. Беспилотники атаковали Сочи. По предварительной информации была поражена нефтебаза городского аэропорта.