Кладбище ангелочков: в Украине есть старинный некрополь с необычными могилами разных религий (фото)

На этом кладбище есть могилы разных религиозных конфессий

Украинские города и села имеют богатую историю и наслоение культур, учитывая то, сколько наши земли были под влияниям разных инмперий и стран. Особенно это заметно в западной части страны, которая была и под Польшей, и под Австро-Венгрией. Отслеживать эти культурные слои и распространение разных религиозных конфессий можно, например, по кладбищам и мемориальной культуре захоронения усопших.

Так, в селе Ягельница в Тернопольской области есть необычный старинный некрополь, в котором присутствуют, как православные, так и католические и еврейские захоронения. А надписи на могилах есть на украинском, российском и польском языках. Выглядит это место очень атмосферно и интересно.

"Телеграф" побывал в Ягельнице и покажет читателям увлекательный фоторепортаж с кладбища, на котором есть необычные надгробия, скульптуры ангелочков и даже могила с распятием.

Старинное кладбище в селе Ягельница. Фото: "Телеграф"

Необычное кладбище в Ягельнице — как оно выглядит

Село Ягельница когда-то было городом с большой еврейской общиной. Первое письменное упоминание об этом населенном пункте датировано 1477 годом. Известно, что в 1785 г. в селе проживало 695 человек, а с годами их количество менялось в зависимости от политических влияний.

Кладбище в Ягельнице расположено вдоль трассы Луцк-Тернополь-Черновцы, так что не заметить его невозможно. И оно действительно привлекает внимание своими старинными могилами и необычными надгробиями.

Старинное кладбище в селе Ягельница. Фото: "Телеграф"

Первое, что бросается в глаза при входе в этот некрополь — это неоготическая часовня, которая на самом деле является небольшим мавзолеем двух друзей — Фердинанда Мюнцера и Яна Косцельны, датированная 1905 годом. Об этом свидетельствует надпись на этом гробовце.

Гробовец друзей Фердинанда Мюнцера и Яна Косцельны. Фото: "Телеграф"

Старинное кладбище в селе Ягельница. Фото: "Телеграф"

Также привлекает внимание могила с надгробием в виде Христового распятия. Она расположена в передней части некрополя, справа от гробовца Мюнцера и Косцельны. Видно, что это старая могила, за ней давно никто не ухаживает.

Надгробие с распятием на кладбище в селе Ягельница. Фото: "Телеграф"

Старинное кладбище в селе Ягельница. Фото: "Телеграф"

Отдельное внимание нужно уделить надгробиям на детских могилах со скульптурами ангелочков и трогательными подписями. Здесь их немало, сделаны и размещены они по разному. Вид этих ангелочков и понимание того, что это могилы детей, делает эти надгробия особенно душераздирающими.

Скульптуры ангелов на детских могилах. Фото: "Телеграф"

Скульптуры ангелов на детских могилах. Фото: "Телеграф"

Стоит отметить, что монументальная культура на кладбищах со скульптурами ангелов распространена в польской католической традиции. Поэтому можно предположить, что на территории села Ягельница жило много поляков или же украинцев, которые исповедовали греко или римо католическую религию.

Скульптуры ангелов на детских могилах. Фото: "Телеграф"

Скульптуры ангелов на детских могилах. Фото: "Телеграф"

Скульптуры ангелов на детских могилах. Фото: "Телеграф"

Скульптуры ангелов на детских могилах. Фото: "Телеграф"

Также на ягельницком старинном кладбище есть традиционные православные могилы с памятниками и крестами. Некоторые из них старые, а другие более свежие. К слову, захоронения на кладбище датируются примерно с середины 19 столетия и с задней стороны некрополя они все более старые.

Старинное кладбище в селе Ягельница. Фото: "Телеграф"

Старинное кладбище в селе Ягельница. Фото: "Телеграф"

Скульптуры ангелов на детских могилах. Фото: "Телеграф"

Старинное кладбище в селе Ягельница. Фото: "Телеграф"

Старинное кладбище в селе Ягельница. Фото: "Телеграф"

Старинное кладбище в селе Ягельница. Фото: "Телеграф"

Старинное кладбище в селе Ягельница. Фото: "Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит одно из самых больших еврейских кладбищ в Украине, где похоронены 20 тысяч человек. Это место выглядит поистине монументально.