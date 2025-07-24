Кладбище ангелочков: в Украине есть старинный некрополь с необычными могилами разных религий (фото)
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На этом кладбище есть могилы разных религиозных конфессий
Украинские города и села имеют богатую историю и наслоение культур, учитывая то, сколько наши земли были под влияниям разных инмперий и стран. Особенно это заметно в западной части страны, которая была и под Польшей, и под Австро-Венгрией. Отслеживать эти культурные слои и распространение разных религиозных конфессий можно, например, по кладбищам и мемориальной культуре захоронения усопших.
Так, в селе Ягельница в Тернопольской области есть необычный старинный некрополь, в котором присутствуют, как православные, так и католические и еврейские захоронения. А надписи на могилах есть на украинском, российском и польском языках. Выглядит это место очень атмосферно и интересно.
"Телеграф" побывал в Ягельнице и покажет читателям увлекательный фоторепортаж с кладбища, на котором есть необычные надгробия, скульптуры ангелочков и даже могила с распятием.
Необычное кладбище в Ягельнице — как оно выглядит
Село Ягельница когда-то было городом с большой еврейской общиной. Первое письменное упоминание об этом населенном пункте датировано 1477 годом. Известно, что в 1785 г. в селе проживало 695 человек, а с годами их количество менялось в зависимости от политических влияний.
Кладбище в Ягельнице расположено вдоль трассы Луцк-Тернополь-Черновцы, так что не заметить его невозможно. И оно действительно привлекает внимание своими старинными могилами и необычными надгробиями.
Первое, что бросается в глаза при входе в этот некрополь — это неоготическая часовня, которая на самом деле является небольшим мавзолеем двух друзей — Фердинанда Мюнцера и Яна Косцельны, датированная 1905 годом. Об этом свидетельствует надпись на этом гробовце.
Также привлекает внимание могила с надгробием в виде Христового распятия. Она расположена в передней части некрополя, справа от гробовца Мюнцера и Косцельны. Видно, что это старая могила, за ней давно никто не ухаживает.
Отдельное внимание нужно уделить надгробиям на детских могилах со скульптурами ангелочков и трогательными подписями. Здесь их немало, сделаны и размещены они по разному. Вид этих ангелочков и понимание того, что это могилы детей, делает эти надгробия особенно душераздирающими.
Стоит отметить, что монументальная культура на кладбищах со скульптурами ангелов распространена в польской католической традиции. Поэтому можно предположить, что на территории села Ягельница жило много поляков или же украинцев, которые исповедовали греко или римо католическую религию.
Также на ягельницком старинном кладбище есть традиционные православные могилы с памятниками и крестами. Некоторые из них старые, а другие более свежие. К слову, захоронения на кладбище датируются примерно с середины 19 столетия и с задней стороны некрополя они все более старые.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит одно из самых больших еврейских кладбищ в Украине, где похоронены 20 тысяч человек. Это место выглядит поистине монументально.