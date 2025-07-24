Чужинець з іншого континенту і не тільки. Які види сарани знищують врожай в Україні

Комахи помалу поширюються на північ та захід України

Україна зіткнулася з масовим нашестям сарани у Запорізькій та Херсонській областях. Це найбільше поширення шкідників в країні з 1958 року, коли комахи частково знищили врожай. Наразі в Україні фіксують два види сарани.

Заступник Голови Держпродспоживслужби, Головний державний фітосанітарний інспектор України Вадим Чайковський розповів нашому виданню про ситуацію з сараною. За його словами, наразі фахівці ведуть боротьбу з двома видами небезпечних комах. Повне інтерв'ю з Вадимом Чайковським для "Телеграфу" читайте тут: "Україну масово атакує сарана: в чому причина, де вже є наслідки і як цьому безпечно протидіяти".

Які види сарани є в Україні

"Наразі зафіксовано розвиток перелітної сарани (Locusta migratoria) та єгипетської сарани (Anacridium aegyptium) у Запорізькій та Херсонській областях", — пояснив Чайковський. Дніпропетровська область також може стати зоною ризику — там триває обстеження територій після повідомлень місцевих жителів.

Перелітна сарана Locusta migratoria

Перелітна сарана може долати великі відстані та створювати величезні рої. Єгипетська сарана зазвичай живе в південних регіонах, але через зміни клімату може поширюватися на північ.

Anacridium aegyptium - Сарана єгипетська

За словами експерта, нашестя сарани в Україні траплялися й раніше. У 2024 році перелітну сарану виявили на території Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області. "Тоді поширення сарани вдалось локалізувати завдяки вчасно вжитим заходам, в тому числі застосовування дозволенних до використання в Україні інсектицидів наземним способом та авіаобробка", — розповів Чайковський.

Фахівець додав, що у 2023 році також спостерігалися передумови до збільшення чисельності саранових у Запорізькій, Херсонській та частково Донецькій областях. Проте масштаб був менший за поточний.

Раніше значні осередки сарани фіксували у 2010-2011 роках. "До цього у 2010-2011 роках у степових зонах Одеської, Миколаївської та Дніпропетровської областей відзначено осередки мігруючої сарани. Завдяки вчасному реагуванню масових уражень вдалося уникнути", — пригадав Чайковський.

У період з 2001 по 2004 роки також спостерігалося зростання чисельності саранових в окремих південних районах України. Проте тоді ситуація не досягла критичного рівня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому Україна безсила проти сарани і до чого тут Росія.