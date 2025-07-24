"Нова кара єгипетська": стало відомо, чому Україна безсила проти сарани і до чого тут Росія

Не лише аграрії, а й звичайні українці, які мають господарства, б'ють на сполох

Нашестя сарани турбує не лише аграріїв, але й звичайних господарів по всій Україні. Масове розмноження цих шкідників стало серйозним викликом для сільського господарства та приватних садиб.

Заступник Голови Держпродспоживслужби, Головний державний фітосанітарний інспектор України Вадим Чайковський розповів про причини цього явища. З'ясувалось, саме війна значно ускладнила боротьбу з шкідниками. Усе через обмеження польотів авіації та неможливість контролю на окупованих територіях. Детальніше про це читайте в інтерв'ю Вадима Чайковського для "Телеграфу": "Україну масово атакує сарана: в чому причина, де вже є наслідки і як цьому безпечно протидіяти".

"Так, повномасштабне вторгнення рф і активні бойові дії на території нашої країни обмежують наші можливості щодо здійснення фітосанітарних заходів", — пояснив Чайковський. Бойові дії створюють додаткові ризики як для сільського господарства, так і для збереження дикої природи.

Через війну держава змінила стратегії боротьби з сараною. Через обмеження польотів неможливо обробляти території від сарани. Крім того, спеціалісти також не можуть проводити моніторинг на окупованих та прифронтових територіях. Це ускладнює контроль за популяцією шкідників.

Раніше літаки та дрони активно використовувались для обприскування великих площ від сарани. Тепер ці комахи можуть безконтрольно розмножуватись.

Раніше "Телеграф" також писав, що у Запорізькій області знайшли оригінальний спосіб боротьби з сараною. Українці придумали, як позбутися шкідників.