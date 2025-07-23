Не тільки Запоріжжя. Небезпечну сарану помітили й в інших областях України (фото, карта)

Сарана атакує нові регіони України

Небезпечна комаха, яка днями атакувала Запорізьку область, можливо, дісталася до Вінниччини. Жителі обласного центру помітили незвичайну комаху на склі машини у мікрорайоні Вишеньки.

Відповідне відео поширив місцевий телеграм-канал. Проте вінничани сумніваються, що це справді сарана — більшість вважає комаху звичайним коником.

Під відео написано: "вночі помітили таке на авто на Вишеньці". Схожі повідомлення почали з'являтися в інших місцевих телеграм-каналах.

Повідомлення місцевого телеграм-каналу

Мікрорайон Вишеньки, Вінниця

Такого гостя помітили на Вінниччині

До слова, офіційно Держпродспоживслужба у Вінницькій області вчора повідомляла, що сарани в регіоні немає. Але служба попереджає — через суху погоду комаха може поширитися далі й закликає стежити за полями та городами.

Також є повідомлення, що сарану уже помітили у Дніпрі. Жителі міста бачили небезпечну комаху у житловому комплексі Тополя-2.

Ж/К Тополя-2, Дніпро

Сарану помітили в Дніпрі

Так виглядає упійманий екземпляр

Шкідник подібний до тих, яких бачили на Запоріжжі

Куди ще дісталася сарана?

Наразі сарана атакує Запоріжжя, також шкідника помітили у Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській областях та на Одещині. Крім того, як ми вище писали, є перші повідомлення про небезпечну комаху на Вінниччині.

Області, де вже бачили сарану

Зокрема, ми повідомляли, що перших "нальотчиків" вже помітили жителі Кривого Рогу. Наразі зафіксовані лише про поодинокі випадки нальоту сарани. Проте, місцеві канали зазначають, що це той самий вид, що й був зафіксований у Запоріжжі. Ймовірно, ці особини теж прилетіли з місць, які раніше були затоплені Каховським водосховищем.

Сарана у Кривому Розі

Шкідника також помітили на Нікопольщині, а саме у селі Вищетарасівка біля Каховського водосховища. Повідомляється, що скупчення сарани виявили під час ремонту на насосній станції.

Вищетарасівка на карті

У Держпродспоживслужбі наголошують, якщо фермери чи звичайні люди побачать шкідника, потрібно одразу телефонувати фітосанітарним інспекторам.

Особливо треба перевіряти необроблені землі, багаторічні трави та пасовища біля сільгоспкультур. Боротися з сараною потрібно, коли на одному квадратному метрі з'являється 2-5 личинок стадних видів або 10-15 не стадних.

Сарана накинулась на кукурудзу

Сарана їсть усе зелене підряд, але найбільше любить злаки — кукурудзу, просо, пшеницю. Коли комах багато, вони можуть пролетіти до 300 кілометрів за день на висоті 600 метрів. Тисяча сарани на квадратному метрі з'їдає 30 кілограмів рослин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, звідки взялись цілі хмари шкідників на Запоріжжі і що буде з урожаєм. Також ми розповідали чи кусається сарана, яка атакувала Україну, і як захистити від цих літаючих ненажер свій сад.