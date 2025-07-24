Не похоже на могилу выдающегося режиссера: место захоронения Леонида Осыки выглядит запущенным (фото)

Могила заросла, за сорняками не видно даже плиты

Среди сорняков на Байковом кладбище скрывается могила одного из самых популярных режиссеров украинского кино — Леонида Осыки. Памятник, который должен чтить память художника, выглядит запущенным. Там нет цветов, лампадок и даже намека на заботу, как и на месте отдыха детской писательницы Наталии Забилы.

На могиле режиссера побывали корреспонденты YouTube-канала "Винтажный блогер". Опрятность места памяти Леонида Осыки отсутствует.

Чем известен Леонид Осыка

Леонид Осыка — режиссер фильма по произведению Василия Стефаника "Каменный крест", получивший признание на Всесоюзном кинофестивале. Кинолента стала классикой украинского кино и стала пятой в списке лучших украинских фильмов по оценкам кинокритиков.

Также Осыка экранизировал "Захара Беркута" по произведению Ивана Франко. Фильм был удостоен наград на кинофестивале в Тбилиси. Также на кинофестивале "Молодежь — молодым" в Днепре фильм получил главный приз. Среди культовых фильмов Осыки — "Дед левого крайнего", "Подарок на именины", "Гетманские клейноды".

Могила Леонида Осыки

Состояние места захоронения пугает — плита за сорняками совсем не видна — даже создается впечатление, что ее совсем нет. Едва виднеется среди зарослей даже крест. Нет даже намеков на уход — ни цветов, ни лампадок.

Как выглядит могила Осыки раньше

Как выглядит могила Осины сейчас

Мемориал, который должен символизировать уважение к творчеству Осыки, сейчас едва заметен среди природы Байкового кладбища. Могила такого выдающегося человека не должна выглядеть так.

Как выглядит могила Осины сейчас

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