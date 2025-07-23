Дещо з цього місця зникло: як сьогодні виглядає могила Ірини Фаріон (фото)

60-річну мовознавицю застрелили серед білого дня, суд над підозрюваним триває

В липні 2025 року — перші роковини вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Її застрелили 19 липня. Наразі триває суд над підозрюваним у справі. Поховали відому діячку на Личаківському кладовищі.

Ірині Фаріон на момент вбивства було 60 років. Її пам'ятають як палку поборницю української мови. І досі на її могилу приходять аби віддати мовознавиці останню шану. Кореспондентка "Телеграфа" побувала на місці останнього спочинку Ірини Фаріон.

Поховання мовознавиці Ірини Фаріон на Личаківському кладовищі

Похована Ірина Фаріон на Личаківському кладовищі на полі 22. Знайти її можна по вказівниках до могили Володимира Івасюка, вони поховані неподалік. Могила вкрита квітами, як і рік тому. Туристи зупиняються на кілька хвилин біля неї, кажуть — вбивство патріотки серед білого дня у Львові досі не вкладається в голові.

До могили Ірини Фаріон приносять квіти

Окремі квіти - від колег

"Аби бути сильними і вільними у нашій державі, треба ходити до спортзалу, тиру і бібліотеки", — казала Ірина Фаріон. А ще — неодноразово наголошувала, що такі як вона "своєю смертю не вмирають". Шанувальники, учні мовознавиці та ті, хто захоплювався її ідеями часто відвідують кладовище. Вони залишають квіти, прапорці, патріотичну символіку.

Хрест на могилі Ірини Фаріон

Серед квітів - чимало фото

Місце поховання Ірини Фаріон

На могилі Ірини Фаріон чимало фото науковиці, лампадок та квітів. Помітно також, що зникли листи-присвяти та цитати мовознавиці, які були на її могилі раніше.

Поховання Ірини Фаріон у липні 2025 року

Поховання Ірини Фаріон у липні 2024 року

Раніше "Телеграф" розповідав, як триває судова справа щодо вбивства Ірини Фаріон. Обвинуваченого затримали ще в липні 2024 року. Він буде під вартою щонайменше до 4 серпня, надалі тривалість мають продовжити. Наразі суд розглядає докази у справі. Тим часом на місці вбивства Ірини Фаріон планують створити меморіал. Він матиме особливий вигляд та міститиме цитати науковиці.