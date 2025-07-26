Названа дата, когда адская жара снова накроет всю Украину (карта)

Даже дождей в эти дни не будет

Западные области продолжают накрывать дожди и умеренная прохлада, однако уже с первых дней августа это изменится. Ведь большинство регионов ожидает жара до +35 градусов.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. Отмечается, что уже в следующие выходные солнце значительно пригреет даже на западе Украины. Заметим, что портал регулярно обновляется, поэтому прогноз может измениться.

Погода в Украине 2 августа

В первую субботу августа большинство областей страны ожидает довольно ощутимая жара, ведь на западе и севере столбик термометра днем достигнет отметки до +25 градусов. А вот на востоке и и центре Украины днем будет до +30 градусов. Южные области ожидают до +32 градусов днем.

Погода в Украине 2 августа

Дождь и грозы синоптики на этот день не прогнозируют, поэтому будет возможность насладиться летней погодой. Сила ветра будет достигать 10 м/с.

Погода в Украине 3 августа

В воскресенье синоптики прогнозируют еще большую жару для всех областей. Так, на западе и севере столбик термометра днем покажет до +28 градусов, а на востоке и в центре Украины до +33 градусов. На юге в течение дня температура будет колебаться от +32 до +34 градусов.

Погода в Украине 3 августа

Даже дождь и гроза не принесут облегчения, ведь в течение суток осадки не прогнозируются.

Напомним, что известный синоптик Игорь Кибальчич уже рассказал, какой погоды ждать до конца июля и где будет жарче всего.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда Украину накроет сильный ливень и каким регионам не повезет больше всего.