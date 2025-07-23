Курська операція, втрати Росії та ППО для України. Що розповів Сирський в інтерв'ю напередодні ювілею

Сирський також розповів про свої досягнення у спорті у 59 років

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав інтервʼю західним ЗМІ. Говорив про ППО, звернувся до Трампа, розповів про Курську операцію та свої досягнення у спорті.

"Телеграф" зібрав ключові тези з інтервʼю Сирського, яке він дав для видання The Washington Post.

ППО для України

Україні терміново потрібно, щоб Сполучені Штати та країни Європи передали Києву більше систем протиповітряної оборони та ракет і не запроваджували заборону часів попереднього президента США Джозефа Байдена на глибокі удари по російських військових цілях, щоб допомогти перенести війну на територію РФ.

За його словами, нові постачання озброєння протиповітряної оборони, включаючи американські ракети Patriot, перехоплювачі безпілотників та легку авіацію для збивання безпілотників, можуть допомогти запобігти російським атакам. Більше ракет середньої та великої дальності, включаючи американські системи ATACMS та німецькі системи Taurus, якщо їх буде видано без обмежень на їх використання дозволить Україні уповільнити виробництво російської зброї, націлюючись на інфраструктуру, з якої виробляються його ракети та безпілотники.

"Вони націлюються практично на все — аеродроми, населені пункти, об'єкти інфраструктури. Тому, звичайно, нам потрібні постачання балістичних ракет, щоб мати змогу дати ворогу гідну відсіч… Наявність будь-якої ракетної зброї сама по собі є стримуючим фактором. Я сподіваюся, що завдяки позиції президента Трампа цей процес буде набагато легшим і… у нас не буде жодних труднощів, які були раніше", — сказав Сирський.

При цьому він не відповів, чи залишилися в Україні на складі системи ATACMS, хоча, як відзначає видання, "загальновідомо, що запаси країни закінчилися". На запитання, чи врятує нова партія американських ракет життя українців, головнокомандувач ЗСУ відповів: "Звичайно".

За словами Сирського, окрім нестачі систем протиповітряної оборони та ракет для них, українські наземні війська також мають дефіцит 155-мм артилерійських снарядів на передовій. "У нас є високо мотивовані та сміливі солдати, які можуть просуватися вперед, але їм потрібні сучасні, надійні засоби захисту", – сказав він.

Атаки на Сумську область і Курська операція

За словами головнокомандувача, минуле літо "було для нас дійсно дуже важким". РФ планувала подальші інтенсивні наступальні операції, включаючи атаки на Сумську область.

Він додав, що Росія наростила виробництво дронів і запропонувала нові фінансові стимули для набору своїх сухопутних військ. Потім сталась Курська офензива, яка відтягнула частину російських військ з фронту в Україні.

"Близько третини всіх керованих авіабомб, які Росія використала за минулий рік, припали саме на Курську область, а не на територію України", — уточнив командувач.

Російські волоконно-оптичні дрони вперше з'явилися на полі бою в Курську. Північнокорейські солдати також не були розгорнуті на полях битв в Україні.

Втрати Росії у Курській області більші, аніж в України

Командувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що внаслідок Курської операції Росія втратила щонайменше 80 тисяч військових — убитими та пораненими.

За його словами, українські втрати були "суттєво меншими", однак точних цифр він не назвав.

Сирському незабаром 60 — чи піде він у відставку

26 липня, Сирському виповниться 60 років, а це досягнення пенсійного віку в Україні. Натомість головнокомандувач відкинув будь-які припущення про те, що піде у відставку.

Сирський каже, він все ще може зробити 100 відтискань без перерви, і це незважаючи на повідомлення його помічників про те, що він рідко спить. За його словами, його мотивує "розуміння моєї особистої ролі в процесі захисту нашого населення, наших громадян. І я розумію, що маю робити більше і краще".

У вищому командуванні він почувається найкомфортніше поруч із піхотинцями на передовій. Його помічники очікують, що саме там він проведе свій 60-й день народження.

За словами Сирського, поки що рано про це говорити. "Це залежить від Бога, – сказав він, посміхаючись, – і від мого президента".

Раніше "Телеграф" писав, що в Держдепартаменті пояснили ультиматум Трампа Росії про 50 днів.