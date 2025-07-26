Сирському — 60! Які операції головкома ЗСУ вже увійшли в історію

Згадуємо найяскравіші операції Головнокомандувача ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 26 липня, святкує своє 60-річчя. Генерал-полковник зустрічає цю дату на найвідповідальнішій посаді у військовій системі країни під час повномасштабної війни з Росією.

Олександр Станіславович за час своєї служби пройшов тривалий шлях від командира батальйону до найвищої військової посади в державі. "Телеграф" нагадує читачам про найяскравіші операції Сирського на службі.

Ключові досягнення у військовій кар'єрі

Володимир Зеленський призначив Сирського на посаду головнокомандувача армії 8 лютого 2024 року. До цього моменту генерал уже встиг проявити себе як досвідчений стратег та організатор оборонних операцій.

Зокрема, у лютому-березні 2022 року Сирський очолював оборону Києва від російських військ. Він організував ефективну систему захисту столиці, що зірвала плани ворога на швидке захоплення міста. Ця операція стала одним із переломних моментів на початку повномасштабної війни.

Звільнення Київщини. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У вересні 2022 року про генерала знову почули всі завдяки успішному контрнаступу на Харківщині. Під його командуванням українські війська звільнили стратегічно важливі міста Балаклію, Куп'янськ та Ізюм. Ця операція увійшла в історію як одна з найбільш вдалих для ЗСУ.

Оборона Бахмута

Протягом 2022-2023 років Сирський керував захистом Бахмута. Хоч ми і втратили місто, тривала оборона міста скувала значні сили противника та завдала йому великих втрат у живій силі та техніці.

11 листопада 2022 року під час контрнаступу ЗСУ звільнили Херсон. Операція зі звільнення єдиного обласного центру, який тимчасово захопили росіяни, тривала з початку вересня.

Кадри звільнення Херсона

Звільнення Херсона

6 серпня 2024 року розпочалася операція ЗСУ в Курській області Росії. За словами Сирського, Росія планувала розпочати новий наступ на Україну з Курської області, а операція ЗСУ зупинила її.

Спецоперація ЗСУ в Курській області

Раніше "Телеграф" також писав, як виглядав у молодості головнокомандувач ЗСУ Сирський.