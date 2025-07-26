Рідкісну форму "Динамо" Київ продали за неймовірні гроші. Чим вона особлива (фото)

Футболка "Динамо" з 90-х пішла з молотка за рекордну суму

Стару форму "Динамо" Київ продали на аукціоні за рекордні гроші.Йдеться про жовто-синю футболку британського бренду Admiral з 90-х років, яка стала справжньою знахідкою для колекціонерів.

Аукціон проходив онлайн, — початкова ставка становила лише 1000 гривень. Торги завершилися 12 липня о 19:32, а переможну ставку зробив користувач Лука.

Футболка розміру L перебувала у відмінному стані для свого віку. Продавець зазначив, що речі майже не носили, хоча дрібні дефекти все ж є. Перемогу на аукціоні здобув користувач, який запропонував 40 тисяч 200 гривень.

Форму продали

Що відомо про цю форму

Форма Динамо Київ

Admiral Sportswear був дуже популярним брендом у 70-80-х роках минулого століття. Компанію створили у 1914 році в англійському Лестері, але спочатку вона випускала лише нижню білизну. Ідея виробляти футбольну форму прийшла до власника Берта Патріка після перемоги збірної Англії на домашньому чемпіонаті світу 1966 року.

Зачепи на формі

До початку 1980-х Admiral став справжнім лідером у сфері футбольного одягу. Бренд співпрацював з такими гігантами як Манчестер Юнайтед, Тоттенхем, Вест Хем та багатьма іншими європейськими клубами. Зокрема, у формі Admiral грали югославська "Црвєна Звєзда", німецький "Ейнтрахт", італійська "Болонья", шведський "Мальме" і інші клуби.

Форма Динамо Київ

Як виглядала форма Динамо Київ

Хто виграв

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