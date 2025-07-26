Редкую форму "Динамо" Киев продали за невероятные деньги. Чем она особенная (фото)

Футболка "Динамо" с 90-х ушла с молотка за рекордную сумму

Старую форму "Динамо" Киев продали на аукционе за рекордные деньги. Речь идет о желто-синей футболке британского бренда Admiral с 90-х годов, ставшей настоящей находкой для коллекционеров.

Аукцион проходил онлайн, — начальная ставка составила всего 1000 гривен. Торги завершились 12 июля в 19.32, а победную ставку сделал пользователь Лука.

Футболка размера L находилась в отличном состоянии для своего возраста. Продавец отметил, что вещи почти не носили, хотя мелкие дефекты все же есть.

Форму продали

Что известно об этой форме

Форма Динамо Киев

Admiral Sportswear был очень популярным брендом в 70-80-х годах прошлого столетия. Компанию создали в 1914 году в английском Лестере, но сначала она выпускала только нижнее белье. Идея производить футбольную форму пришла к обладателю Берту Патрику после победы сборной Англии на домашнем чемпионате мира 1966 года.

Зацепы на форме

К началу 1980-х годов Admiral стал настоящим лидером в сфере футбольной одежды. Бренд сотрудничал с такими гигантами как Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Вест Хэм и многими европейскими клубами. В частности, в форме Admiral играли югославская "Црвена Звезда", немецкий "Эйнтрахт", итальянская "Болонья", шведский "Мальме" и другие клубы.

Форма Динамо Киев

Как выглядела форма Динамо Киев

Кто выиграл

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