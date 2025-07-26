Редкую форму "Динамо" Киев продали за невероятные деньги. Чем она особенная (фото)
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Футболка "Динамо" с 90-х ушла с молотка за рекордную сумму
Старую форму "Динамо" Киев продали на аукционе за рекордные деньги. Речь идет о желто-синей футболке британского бренда Admiral с 90-х годов, ставшей настоящей находкой для коллекционеров.
Аукцион проходил онлайн, — начальная ставка составила всего 1000 гривен. Торги завершились 12 июля в 19.32, а победную ставку сделал пользователь Лука.
Футболка размера L находилась в отличном состоянии для своего возраста. Продавец отметил, что вещи почти не носили, хотя мелкие дефекты все же есть.
Что известно об этой форме
Admiral Sportswear был очень популярным брендом в 70-80-х годах прошлого столетия. Компанию создали в 1914 году в английском Лестере, но сначала она выпускала только нижнее белье. Идея производить футбольную форму пришла к обладателю Берту Патрику после победы сборной Англии на домашнем чемпионате мира 1966 года.
К началу 1980-х годов Admiral стал настоящим лидером в сфере футбольной одежды. Бренд сотрудничал с такими гигантами как Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Вест Хэм и многими европейскими клубами. В частности, в форме Admiral играли югославская "Црвена Звезда", немецкий "Эйнтрахт", итальянская "Болонья", шведский "Мальме" и другие клубы.
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