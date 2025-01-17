Дім Маккалістерів з фільму "Один вдома" продали за величезну суму: як зараз виглядає особняк

Ціна на цей особняк перевищила очікувану на 300 тисяч доларів

Знаменитий будинок Маккалістерів з культового фільму "Один дома" було продано за величезну суму в 5,5 мільйонів доларів. І це на 300 тисяч доларів більше від очікуваної ціни — все через високий попит на таку незвичну та популярну нерухомість.

"Телеграф" розповість, що відомо про особняк, який розташований у штаті Іллінойс, і який став знаменитим після виходу на екрани фільму "Один вдома". І як будинок Маккалістерів виглядає зараз.

Дім Маккалістерів — що про нього відомо

Великий особняк, який став знаменитим після виходу на екрани культового фільму "Один вдома", розташований на Лінкольн-авеню, 671, у багатому передмісті Норт-Шор, Віннетка, Іллінойс. За сюжетом, у цьому будинку мешкала родина Маккалістерів, які виступають головними героями різдвяної картини.

Після виходу на екрани сімейного різдвяного фільму "Один вдома" у 1990 році цей особняк став популярним серед туристів. А в штаті Іллінойс він є однією з важливих місцевих визначних пам’яток. Відомо, що цей будинок був збудований у 1920-х роках, він має 5 спалень, 3 ванних кімнати, обладнане горище, камін, окремий подвійний гараж та оранжерею.

У січні 1989 року — незадовго до зйомок першого фільму — будинок був придбаний сім’єю Абендшин за 875 тисяч доларів, яка в 2011 році виставила його на продаж, і в березні 2012 року будинок був куплений за 1,585 млн доларів.

Будинок Маккалістерів усередині. Фото: Getty Images

Тепер, за інформацією видання Bloomberg, будинок знову продали. Через великий попит ціна на нерухомість збільшилася на 300 тисяч доларів від очікуваної. Загалом будинок Маккалістерів продали за 5,5 мільйонів доларів, а ім’я нових власників не називається.

Варто зазначити, що минулого року про купівлю будинку Маккалістерів замислювався головний герой "Один вдома" Маколей Калкін, який зіграв у фільмі 10-річного Кевіна Маккалістера. Як актор зізнався журналістам, він був "майже готовий купити будинок — просто заради жарту", коли особняк виставили на продаж.

Так будинок Маккалістерів виглядає зараз. Фото: Getty Images

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