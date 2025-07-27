Ніколи не купуйте такий кавун: як не натрапити на небезпечну ягоду

При виборі кавуна слід дивитися як з його зовнішній вигляд

В Україні вже стартує сезон кавунів, тому важливо правильно вибирати цю ягоду. Є деякі нюанси, на які варто звертати увагу, щоб зрештою купити якісний продукт.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, як слід вибирати кавун, а який у жодному разі не потрібно брати. Існує кілька важливих моментів, які потрібно просто запам’ятати.

Які кавуни не можна купувати

Український дерматолог Крістіна Кочет на своїй сторінці в Instagram попередила, що в жодному разі не варто купувати розрізані кавуни.

"Кавуни та дині ростуть на землі, тому на їхній шкірці можуть бути небезпечні для здоров’я бактерії, які викликають листеріоз і сальмонельоз", — каже вона.

Також експерт звернула особливу увагу на недотримання гігієни під час підготовки плодів до продажу.

"І якщо продавець не помив плід перед розрізанням, а вони не миють, а просто протирають ганчіркою, — бактерії виявляються просто в м’якоті", — стверджує Кочет.

Крім того, завідувач відділу ветеринарно-санітарної експертизи Волинської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби Інна Вакульчук також рекомендує не купувати вже розрізані, порційні кавуни.

" У жодному разі не купуйте баштанні частинами! Тому що тоді неможливо запобігти їх від бактеріального забруднення", — зазначила Вакальчук.

Також не рекомендується купувати кавуни, які продають прямо на трасах, оскільки на плодах у такому разі осідають вихлопні гази та важкі метали.

Як вибирати кавун

При виборі кавуна слід звертати увагу на його щільність та вагу. Якщо плід видовженої форми, то, найімовірніше, він буде надто рідким. А якщо кавун на вигляд дуже блискучий і яскравий, то він ще недостиглий. Ще один факт, який має насторожити, — велика біла пляма на плоді. Це означає, що кавун буде несмачним.

Натомість краще віддавати перевагу круглим і важким плодам, на яких є безліч "павутинок". Також про насичений смак може свідчити помаранчева пляма на самому кавуні.

Як вибрати кавун. Фото: facebook.com/s.sad.ua

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яке морозиво краще не купувати. Річ у тому, що в деяких варіантах магазинів ховаються інгредієнти, які можуть нашкодити здоров'ю.