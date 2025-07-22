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Ніколи не купуйте цю сметану. Який продукт може бути небезпечним

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Яку сметану не можна купувати Новина оновлена 22 липня 2025, 09:08
Яку сметану не можна купувати. Фото Колаж "Телеграфу"

Звертайте увагу не тільки на жирність

Будь-які продукти слід купувати у перевірених продавців, особливо це стосується молочки. Адже досить часто ці продукти можуть бути джерелом хвороб чи отруєнь, зокрема і сметана.

"Телеграф" розповість, яку сметану не можна купувати і чому. Зауважимо, що слід розуміти різницю між сметаною та сметанним продуктом.

Яку сметану не можна купувати

Сметана — це натуральний продукт, виготовлений на основі вершків та закваски, а сметанний продукт може містити рослинні жири, стабілізатори та інші добавки. Саме тому краще обирати сметану. Однак деякі види цього продукту можуть становити загрозу.

Сметанний продукт і сметана різниця
Сметанний продукт і сметана різниця

Будь-яка молочна продукція має продаватись лише в сертифікованих магазинах, де вона зберігається з дотриманням санітарних та температурних норм. На стихійних ринках та у бабусь купувати молочку досить небезпечно, адже ця продукція не проходить перевірки якості, а також досить часто зберігається без дотримання норм.

Чимало людей вважають, що на ринках домашня продукція краща за магазину, однак вона може приховувати небезпеку. Це ж стосується і сметани. Натуральна та якісна сметана не повинна мати домішок, стороннього запаху, смаку тощо.

Не слід купувати продукт, який має порушену упаковку, патьоки на ній чи протермінований строк придатності. Також звертайте увагу і на жирність сметани — чим жирніша, тим краще. Краще купувати сметану від 20% жирності, але у її складі не повинно бути рослинних жирів, консервантів тощо. Якісна сметана складається з вершків та закваски.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна купувати уцінку у продуктових магазинах і яку небезпеку вона може нести.

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#Сметана #Небезпечні продукти #Як обрати