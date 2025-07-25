Не червоний і навіть не жовтий: кавун незвичного кольору трапився українці в магазині (відео)

"Телеграф" запитав у нейромережі, що це може бути

Кавун в Україні продали незвичного кольору. Жінка купила ягоду у Сільпо. Раніше українці створили смішні меми про сезон кавунів

Про це авторка відео повідомила у мережі Тік Ток. Вана показала, що придбала кавун у магазині.

Коли його розрізала, то була шокована побаченим. Всередині кавун був білого кольору.

Вона пише, що звернулась до магазину. Їй було повернуто кошти за таку покупку.

"Телеграф" звернувся до нейромережі, аби пояснили, що це таке. І ось яку відповідь надав штучний інтелект. У повідомленні йдеться, що це може бути недостиглий кавун.

До речі, зверніть увагу, "Телеграф" писав про 5 порад, щоб обрати найсмачніший кавун.

Як реагують українці

Українці відреагували на подію та написали свою думку. Одні відразу засумнівалися — мовляв, що це за диво таке, краще вже половинку брати, щоб точно знати, що купуєш. Інші питали, які можуть бути претензії через таку суму.

Багато хто жартував, що це як лотерея — купуєш кота в мішку, а раптом всередині буде щось не те. Дехто взагалі писав, що воліє купувати половинку ягоди, бо з сюрпризами не дружить.

А ті, хто вже купував такі кавуни, розказували, що іноді дійсно доводилося їх назад в магазин нести.

Раніше "Телеграф" писав, як розпізнати небезпечну ягоду кавун та вберегтися від лікарні.