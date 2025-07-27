Никогда не покупайте такой арбуз: как не попасть на опасную ягоду

При выборе арбуза следует смотреть не только на его внешний вид

В Украине уже стартует сезон арбузов, и потому важно правильно выбирать эту ягоду. Есть некоторые нюансы, на которые стоит обращать внимание, чтобы в итоге купить качественный продукт.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, как следует выбирать арбуз, а какой ни в коем случае не нужно брать. Есть несколько важных моментов, которые нужно просто запомнить.

Какие арбузы нельзя покупать

Украинский дерматолог Кристина Кочет на своей странице в Instagram предупредила, что ни в коем случае не стоит покупать разрезанные арбузы.

"Арбузы и дыни растут на земле, поэтому на их кожуре могут быть опасные для здоровья бактерии, которые вызывают листериоз и сальмонеллез", — говорит она.

Также эксперт обратила особое внимание на несоблюдение гигиены при подготовке плодов к продаже.

"И если продавец не помыл плод перед разрезанием, а они не моют, а просто протирают тряпкой, — бактерии оказываются прямо в мякоти", — утверждает Кочет.

Кроме того, заведующая отделом ветеринарно-санитарной экспертизы Волынской региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы Инна Вакульчук также рекомендует не покупать уже разрезанные, порционные арбузы.

"Ни в коем случае не покупайте бахчевые частями! Потому что тогда невозможно предотвратить их от бактериального загрязнения", — отметила Вакальчук.

Также не рекомендуется покупать арбузы, которые продают прямо на трассах, поскольку на плодах в таком случае оседают выхлопные газы и тяжелые металлы.

Как выбирать арбуз

При выборе арбуза следует обращать внимание на его плотность и вес. Если плод удлиненной формы, то, вероятнее всего, он будет слишком водянистым. А если арбуз в сиду слишком блестящий и яркий, то он еще недоспелый. Еще один факт, который должен насторожить — большое белое пятно на плоде. Это означает, что арбуз будет безвкусным.

Вместо этого лучше отдавать предпочтение круглым и тяжелым плодам, на которых есть множество "паутинок". Также о насыщенном вкусе может свидетельствовать оранжевое пятно на самом арбузе.

Как выбрать арбуз. Фото: facebook.com/s.sad.ua

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое мороженое лучше не покупать. Дело в том, что в некоторых магазинных вариантах скрываются ингредиенты, которые могут навредить здоровью.