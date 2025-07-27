Це популярне підживлення може занапастити ваші помідори: чим і коли не можна поливати

Воно захищає від шкідників, але може знизити врожайність

Борна кислота активно застосовується дачниками як засіб для підживлення помідорів та захисту від шкідників. Однак використовувати препарат слід з обережністю, тому що при вирощуванні рослин неправильне застосування добрива може призвести до небажаних наслідків.

Бор грає ключову роль у розвитку кореневої системи, обміні речовин, має антисептичними властивостями. Дефіцит мікроелемента проявляється у вигляді характерних ознак: хлорозу прожилок, уповільненого росту, деформації плодів, опадання листя та слабкого цвітіння. Надмірне внесення бору також небезпечне – його накопичення призводить до опіків листя та скорочує термін зберігання плодів, пише actualno.

Поливати томати борною кислотою не можна, коли:

У період появи сходів. Краще використовуйте спеціалізовані добрива.

За сильного вітру. Така погода перешкоджає рівномірному та ефективному нанесенню розчину.

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У спекотні дні високі температури можуть посилити випаровування і спричинити стрес у томатів. Краще проводити обробку ввечері, після заходу сонця, в тиху та безвітряну погоду.

При надлишку азоту, оскільки бор стимулює засвоєння азоту. При його високих рівнях може виникнути дисбаланс, який негативно вплине на зростання і здоров'я рослин.

Точне дозування борної кислоти, як будь-якого іншого добрива, вкрай важливе. Раніше ми писали, чому пиво корисне для вирощування помідорів.