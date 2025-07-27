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Це популярне підживлення може занапастити ваші помідори: чим і коли не можна поливати

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Томати треба підгодовувати грамотно Новина оновлена 27 липня 2025, 08:04
Томати треба підгодовувати грамотно. Фото Колаж "Телеграфу"

Воно захищає від шкідників, але може знизити врожайність

Борна кислота активно застосовується дачниками як засіб для підживлення помідорів та захисту від шкідників. Однак використовувати препарат слід з обережністю, тому що при вирощуванні рослин неправильне застосування добрива може призвести до небажаних наслідків.

Бор грає ключову роль у розвитку кореневої системи, обміні речовин, має антисептичними властивостями. Дефіцит мікроелемента проявляється у вигляді характерних ознак: хлорозу прожилок, уповільненого росту, деформації плодів, опадання листя та слабкого цвітіння. Надмірне внесення бору також небезпечне – його накопичення призводить до опіків листя та скорочує термін зберігання плодів, пише actualno.

Поливати томати борною кислотою не можна, коли:

  • У період появи сходів. Краще використовуйте спеціалізовані добрива.
  • За сильного вітру. Така погода перешкоджає рівномірному та ефективному нанесенню розчину.
помідори збирають на городі
Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")
  • У спекотні дні високі температури можуть посилити випаровування і спричинити стрес у томатів. Краще проводити обробку ввечері, після заходу сонця, в тиху та безвітряну погоду.
  • При надлишку азоту, оскільки бор стимулює засвоєння азоту. При його високих рівнях може виникнути дисбаланс, який негативно вплине на зростання і здоров'я рослин.

Точне дозування борної кислоти, як будь-якого іншого добрива, вкрай важливе. Раніше ми писали, чому пиво корисне для вирощування помідорів.

Теги:
#Урожай #Помідори #Томати #Город #Борна кислота