Сонце не дрімає. Чи очікується найближчим часом магнітна буря

Є ймовірність, що штормити почне найближчим часом

Хоча на Землі наразі немає магнітної бурі, однак вчені прогнозують, що вона може розпочатись ще до кінця доби. Її сила, ймовірно, сягне класу G1 або 5 балів.

У неділю, 27 липня, можлива геомагнітна буря класу G1, або 5 балів, коли очікується, що незначний викид корональної маси (СМЕ) вдарить по магнітному полю Землі. Спостерігачам за небом у високих широтах слід бути уважними, адже очікуються полярні сяйва, як повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Тим часом за даними оновленого графіка сонячної активності на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі сонячна активність знаходиться на низькому рівні в 1,6 бала.

Така геомагнітна погода прогнозується і 28-29 липня.

Чи будуть магнітні бурі цими днями

Однак цей прогноз не остаточний, адже погода на світилі може змінюватись кожні 10 хвилин. А тому якщо нині немає магнітної бурі, то це не означає, що вона точно не розпочнеться до кінця доби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких регіонах України наприкінці липня очікуються дощі.