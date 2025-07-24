Пляжі без людей та купа бур’янів. Як Росія знищила курорт-легенду Азовського моря (відео)

Він в окупації з 2022 року

Російська окупація поступово знищує чимало курортів Азовського моря, серед яких і Бердянськ. Це легендарне місто було захоплене Росією ще у 2022 році і з того часу його спіткає занепад.

Про це свідчить опубліковане у мережі відео. На ньому в око впадає не тільки відсутність людей, а поступове занедбання міста.

На відео показано не тільки море та пляж, а й центр Бердянська. До слова, людей в розпал літнього сезону тут критично мало, хоча ще до повномасштабної війни курорт приймав тисячі туристі протягом року. На деяких кадрах навіть видно, що місцеві клумби поросли травою та втратили свою красу.

Бердянськ в окупації

Пляжі курорту все більше перетворюється на дике узбережжя, яке міліє та заростає травою. Людей біля моря досить мало, а ті, що є — здебільшого місцеві. У воду люди ходять неохоче, адже там можна натрапити не тільки на міни, а й на медуз та водорослі. До слова, їх сезон вже почався і Азовське море поступово стає непридатним для купання на окремих ділянках.

Окрім того, вже кілька років поспіль "місцева влада" засипає пісок у фонтан Бердянської коси замість води. Точна причина такого рішення не відома, але ймовірніше справа не просто у поломці системи, а в тому що немає води для фонтану або ресурсу для його роботи.

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явились свіжі кадри з Білосарайської коси на Азовському морі. Цей курорт теж в окупації з 2022 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, як російська окупація знищила курорт на Арабатській стрілці.