Не тільки Донецьк. Окупований Маріуполь теж ось-ось може залишитися без води (фото)

Величезне водосховище критично обміліло

Окуповані Росією українські міста продовжує спіткати лихо, адже проблеми з водою не вирішуються, а навпаки. Так, одне з водосховищ, яке живило Маріуполь, довели до критичного стану.

Про це свідчать опубліковані у мережі фото. Зазначається, що вже тривалий час в окупації є проблема з водопостачанням, однак "влада" це фактично не вирішує.

"Обміліло Старокримське водосховище, яке живить Маріуполь водою", — йдеться у підписі під фото.

Старокримське водосховище під Маріуполем

Як виглядає Старокримське водосховище під Маріуполем

Як пишуть росЗМІ, 24 липня у це водосховище почали перекидувати воду з Павлопольського водосховища, але це не дало результатів. Наразі наповнення Старокримського становить десь 25%. На його висохлому і потрісканому дні вже видно мертвих раків, молюсків та рибу.

Раки на дні

Водосховище обміліло

Дно водосховища пересохло

Блогер та політичний оглядач Денис Казанський наголосив, що російська окупація продовжує нищити все живе і несе тільки смерть.

"Старокримське водосховище під Маріуполем також сильно викачали. Тут ситуація трохи краща, ніж під Донецьком, але теж все йде до повного вичерпування", — пише Казанський.

Яка вода йде у будинках Маріуполя

У мережі вже показали, що з-під кранів у Маріуполі біжить іржава вода. Її не можна використати навіть для технічних потреб, хіба що клумбу чи город полити.

"І кому вона така потрібна? Нею можна прати? Машинка заглухне через 16 хвилин! За що ми платимо?" — пишуть маріупольці.

До того ж за цю технічну воду окупаційна влада стягує 62 рублі за кубометр — близько 26 гривень. При цьому вода подається за розкладом, її якість жахлива, вона непридатна для пиття, а централізоване водовідведення в багатьох районах відсутнє.

Для довідки

Старокримське водосховище (також Кальчицьке водосховище) — руслове водосховище в Україні, розташоване в Донецькій області на 23 км річки Кальчик. Створ дамби розташоване в селищі Кам'янськ (Маріуполь) Донецької області. Площа водної поверхні — 6 км ², довжина — 25 км, найбільша глибина сягає 22 метрів.

Старокримське водосховище на карті

Нагадаємо, що в окупованому Донецьку ситуація з водою катастрофічна. Там людям її будуть подавати один раз на три доби — усі водосховища, які живили місто, майже повністю пусті.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає окупований Мелітополь, де також є проблеми з водою та світлом.