Водохранилище стало пустыней. Россия до неузнаваемости уничтожила главную водную артерию Донецка (фото)

Катастрофическая ситуация с водой уже накрыла область

Российская оккупация продолжает уничтожать водоемы Донецкой области. В сети уже показали, как сейчас смотрится Ханженковское водохранилище.

Соответствующие кадры появились в местных пабликах. Отмечается, что водоем почти полностью пересох и превратился в лужу.

Ханженковское водохранилище на Крынках – главный источник питьевой воды для Донецка и не только. На фото видно, что водоем пересох настолько сильно, что открылось его дно, которое усеяли трещины. Более того, остались привязанные лодки, а иногда даже видны скелеты рыбы и раковины моллюсков.

Ханженковское водохранилище сейчас

Остатки воды на дне водохранилища

Пес ищет воду

Как сообщил руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, водохранилище высохло в ноль, до состояния пустыни. Катастрофическая ситуация с водой уже накрыла Донецкую область.

"Дальше — эпидемии и массовая эмиграция. Потому что жить без воды невозможно", — подчеркнул Андрющенко, подчеркивая, что ситуация вышла за пределы локальной проблемы и требует немедленной реакции.

Остатки воды

Лодки на дне водохранилища

Ханженковское водохранилище сейчас

Кроме того, BBC опубликовала спутниковые снимки состояния водохранилища — ситуация катастрофическая. Еще до начала полномасштабной войны в Украине воды в нем было гораздо больше, а сейчас же водохранилище превратилось в пустыню.

Ханженковское водохранилище до оккупации

Ханженковское водохранилище после оккупации

Для справки

Площадь водохранилища составила 4,8 км. Запас воды был на уровне 19,4 млн м³, длина водохранилища – 7,5 км, ширина – от 150 м до одного километра, высота уреза воды – 111 м. Но сейчас этот колоссальный объем воды полностью иссяк. А учитывая жару и отношение так называемой "власти" о возобновлении водоема нечего и думать.

Вместе с этим людям в оккупированном Донецке воду подают раз в трое суток и то на несколько часов. Качество воды ужасное, она мутная, грязная, непригодная ни для питья, ни для гигиены.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что оккупированный Мариуполь тоже вот-вот может остаться без воды.