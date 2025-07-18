Мертвий бізнес, порожні пляжі: як окупація знищила курорт на Арабатській стрілці (відео)

Порожні бази відпочинку, занедбані території та майже жодної людської присутності — це опис нинішнього Щасливцевого

Ще не так давно Щасливцеве, що на Херсонщині, вважалося одним із найулюбленіших морських курортів українців — сонячне узбережжя Азовського моря, чисті пляжі, сучасні готелі, ресторани, розваг. Втім, після початку повномасштабного вторгнення Росії та окупації населеного пункту це місце змінилося до невпізнаваності.

"Телеграф" розповідає, як сьогодні живе Щасливцеве.

Пляжі, які колись рясніли парасолями та відпочивальниками, нині пустують.

За геолокацією в Instagram останні публікації датуються 2020-2021 роками.

Скриншоти останніх дописів за геолокацією

Крім того, у мережі місцеві жителі публікують кадри з окупованого села на Арабатській Стрілці. Тут можна спостерігати порожні бази відпочинку, занедбані території та майже жодної людської присутності.

Бізнес, який давав роботу й підтримував економіку села, теж зник. Сторінки готелів і кафе, зокрема Tri sezona, Pizza N'Amore, Grand Schastlivcevo, Pegas, — давно не оновлювалися. Жодних новин, фото чи згадок. Очевидно, що ці заклади більше не працюють.

Щасливцеве — село в Генічеському районі Херсонської області. Розташоване воно в північній частині Арабатської Стрілки — вузької піщаної коси між Азовським морем і озером Сиваш.

До повномасштабного вторгнення тут мешкало близько 1460 осіб, сьогодні ж ця цифра зменшилася.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська окупація завдала удару по багатьох українських курортах. Не оминула ця доля й відому Білосарайську косу — колись популярне місце відпочинку, яке нині втратило своє життя та привабливість.