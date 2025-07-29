"Новий Трамп, але без скандалів?": штучний інтелект назвав наступника чинному президенту

Штучний інтелект проаналізував, яка кандидатура може бути краща на виборах — Джей Ді Венс чи Дональд Трамп

Державний секретар США Марко Рубіо назвав віцепрезидента Джей Ді Венса "чудовим кандидатом" від Республіканської партії на виборах 2028 року. Рубіо уникнув питання про власні президентські амбіції, коли невістка президента запитала його про політичні плани.

Натомість він підкреслив, що Венс чудово справляється з обов'язками віцепрезидента і є його близьким другом. Про це він заявив під час інтерв'ю програмі "Мій погляд з Ларою Трамп" на каналі Fox News, передає The Hill. "Телеграф" ж вирішив проаналізувати, наскільки відмінним від Трампа президентом може стати Венс і що він може змінити в Америці та світовій політиці в цілому.

Аналіз штучного інтелекту: порівняння кандидатур

На фоні цих заяв "Телеграф" звернувся до штучного інтелекту з питанням про порівняння Венса та Трампа як потенційних президентів.

Як вважає нейромережа Grok, вибрати між Джей Ді Венсом та Дональдом Трампом на непросто. За словами штучного інтелекту, потрібно дивитися на їхній досвід, стиль роботи та вплив на республіканців.

Порівняння Венса та Трампа - думка ШІ

Сильні сторони Трампа

Grok вважає, що у Трампа є велика перевага — він уже був президентом з 2017 по 2021 рік і зараз. За висновками нейромережі, він знає, як працює влада, і вміє керувати країною.Трамп добре мобілізує своїх прихильників і говорить простою мовою.

У Трампа є такі плюси: він харизматичний, вміє привертати увагу ЗМІ та диктувати, про що говорить уся країна. Але нейромережа також зазначає мінуси: він створює багато конфліктів і йому важко домовлятися з іншими республіканцями.

Думка штучного інтелекту - хто кращий президент - Венс чи Трамп

Які сильні сторони у Венса

За словами штучного інтелекту, Джей Ді Венс — це нове обличчя в політиці. Його сильні сторони — розумний підхід до проблем простих людей та менш агресивна поведінка. Це може об'єднати партію.

Як вважає нейромережа, у Венса є недоліки: мало досвіду на важливих посадах і він ще не показав, чи вміє керувати країною під час криз.

Ідеологічна позиція Венса та Трампа - думка ШІ

Трамп відстоює інтереси простих американців, захищає економіку країни та гасло "Зробимо Америку знову великою", яке подобається тим, хто хоче відновити силу країни. Водночас Венс також за простих людей, але більше зосереджується на проблемах робітників.

Тому якщо люди хочуть продовжити політику Трампа, але з меншими скандалами та новим підходом, то Венс може бути кращим кандидатом.

Думка ШІ - хто може бути кращим президентом

Нагадаємо, промова віцепрезидента США Венса розбурхала мережу. Він випадково назвав Трампа дурнем.