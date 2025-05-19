Глухий кут і межа терпіння США: Венс зробив тривожну заяву про переговори

В США знову натякнули на можливий вихід з переговорного процесу

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс заявив, що переговори щодо війни в Україні опинилися в глухому куті. За його словами, російський президент Володимир Путін "схоже, не знає, як вийти з війни".

Слова американського чиновника передає видання ClashReport. Венс також наголосив, що якщо Росія не продемонструє готовність до діалогу, то Сполучені Штати "зрештою мають сказати, що це не наша війна".

Через те, що Штати впевнені в відсутності прогресу щодо перебігу мирного врегулювання російської агресії, Дональд Трамп планує поговорити з очільником Кремля Володимиром Путіним у понеділок, 19 травня. Також він запевнив, що готовий до особистої зустрічі з ним.

Після цієї розмови у нього також заплановий дзвінок до українського лідера Володимира Зеленського. У Білому Домі також запевнили, що за підсумками цих розмов, Дональд Трамп зробить публічні заяви.

Крім того, пресслужба американського президента запевняє, що санкції, які можуть ввести проти Росії у разі провалу мирних перемовин, вже перебувають на столі. Мова йде, зокрема, й про вторинні засоби впливу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що перші танки M1A1 Abrams, які Австралія вирішила передати Україні, вже прямують до пункту призначення. Їхнє постачання було затримане через позицію США, адже танки є американського виробництва. У Вашингтоні залишаються незадоволені рішенням Канберри передати Києву 49 бойових машин.