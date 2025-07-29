Путін та Зеленський зустрінуться до кінця 2025 року? Яка ймовірність

Прогноз тримається на одному рівні майже весь місяць

На платформі Polymarket, де користувачі можуть робити ставки на різні події та заробляти гроші, оцінюють ймовірність зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним у 2025 році. Лише за останній місяць шанси значно впали.

За даними сайту, станом на 29 липня ймовірність особистої зустрічі двох президентів оцінюють лише у 12%. Приблизно на такому рівні прогноз триває з початку місяця.

На сьогодні сума ставок перевищила 223 тисячі доларів.

Які шанси зустрічі Зеленського та Путіна у 2025 році. Фото: скріншот Polymarket

За даними статистики, ставки більше ставлять на те, що зустрічі лідерів у 2025 році не буде.

Ставки на зустріч Путіна та Зеленського у 2025. Фото: скріншот Polymarket

Ставки на зустріч Путіна та Зеленського у 2025. Фото: скріншот Polymarket

Ще у червні поточного року ймовірність становила 28%. Проте з кожним днем вона починала знижуватись. Найнижчий відсоток був зафіксований до 20 липня, а потім шанси знову пішли нагору.

Що таке Polymarket?

Дані з Polymarket – це не прогнози експертів чи аналітиків, а реальні ставки. Люди кладуть власні гроші на ймовірність тих чи інших подій, орієнтуючись на поточні новини, політичну ситуацію та власні переконання.

Однак такі маркети не завжди відображають реальність. Найбільший ринок на платформі зараз саме про Україну, що підкреслює значний інтерес до її майбутнього та важливість цієї теми на міжнародній арені.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як на polymarket оцінювали ймовірність зустрічі Зеленського та Путіна у травні 2025 року. Варто зазначити, що шанси впали за один день. На це вплинули багато заяв, особливо з боку Кремля, де запевняли, що Путін не планує візиту до Туреччини.