Зеленський і Путін можуть зустрітися особисто? Що розповів міністр оборони на закритій зустрічі

Україна планує перейти до обговорення особистої зустрічі лідерів після завершення переговорів з гуманітарних питань. Найближчим часом будуть надані додаткові роз'яснення про хід переговорів і формат їх продовження.

Міністр оборони Рустем Умеров розповів про це на закритій зустрічі, де був присутній кореспондент "Телеграфу". Український уряд розглядає можливість організації прямих переговорів між президентами.

За останні дві зустрічі компромісу щодо припинення вогню досягнуто не було. Російська сторона наполягала на ультиматумах.

"Україна завжди залишалася послідовною у прагненні до миру. Ми підтримали ініціативу США щодо повного припинення вогню з самого початку і довели це багатьма раундами переговорів. Але будь-який діалог можливий лише без ультиматумів і з повагою до суверенітету нашої держави", — сказав міністр оборони Рустем Умеров.

Ініціатива припинення вогню вперше прозвучала від чинного президента США Дональда Трампа в січні. Він публічно заявляв, що ситуацію можна врегулювати в дуже короткі терміни. Україна від початку послідовно підтримувала ідею припинення вогню.