Путин и Зеленский встретятся до конца 2025 года? Какова вероятность

Прогноз держится на одном уровне практически весь месяц

На платформе Polymarket, где пользователи могут делать ставки на или иные события и зарабатывать деньги, оценивают вероятность встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в 2025 году. Только за последний месяц шансы значительно упали.

По данным сайта, по состоянию на 29 июля вероятность личной встречи двух президентов оценивают всего в 12%. Примерно на таком уровне прогноз держится с начала месяца.

На сегодняшний день сумма ставок превысила 223 тысячи долларов.

Каковы шансы встречи Зеленского и Путина в 2025 году. Фото: скриншот Polymarket

Согласно данным статистики, ставки больше ставят на то, что встречи лидеров в 2025 году не будет.

Ставки на встречу Путина и Зеленского в 2025. Фото: скриншот Polymarket

Ставки на встречу Путина и Зеленского в 2025. Фото: скриншот Polymarket

Еще в июне текущего года вероятность составляла 28%. Однако с каждым днем она начинала снижаться. Самый низкий процент был зафиксирован до 20 июля, а затем шансы вновь пошли вверх.

Что такое Polymarket?

Данные из Polymarket – это не прогнозы экспертов или аналитиков, а реальные ставки. Люди кладут собственные деньги на вероятность тех или иных событий, ориентируясь на текущие новости, политическую ситуацию и собственные убеждения.

Однако такие маркеты не всегда отражают реальность. Крупнейший рынок на платформе сейчас именно об Украине, что подчеркивает значительный интерес к ее будущему и важность этой темы на международной арене.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как на polymarket оценивали вероятность встречи Зеленского и Путина в мае 2025 года. Стоит отметить, что шансы упали буквально за один день. На это повлияли многие заявления, особенно со стороны Кремля, где уверяли, что Путин не планирует визит в Турцию.