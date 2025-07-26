Домовленість є: голова МЗС Туреччини не виключив зустрічі Зеленського та Путіна у Стамбулі

Війна в Україні спричинила дуже серйозні регіональні та глобальні наслідки

Україна та Росія нібито змогли досягти згоди про необхідність провести зустріч президента Володимира Зеленського з російським правителем Володимиром Путіним. Це та зустріч, яка може припинити війну в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє турецький портал NTV. Фідан нагадав, що війна в Україні спричинила дуже серйозні регіональні та глобальні наслідки — єдина зброя, яку ще не використали обидві сторони, це ядерна.

"Крім гуманітарної трагедії, цілі міста зруйновані — це з одного боку, а з іншого — ми стикаємося із ситуацією, яка може призвести до масштабнішої війни та розколу на міжнародній арені. Це складна і дорога війна, в якій використовується все, крім ядерної зброї", – пояснив він.

За словами Фідана, під час третього раунду переговорів України та РФ у Стамбулі 23 липня обговорювалися умови проведення зустрічі Зеленського та Путіна. Це можна вважати за прояв волі до пошуку компромісу, що врешті-решт дозволить знайти "проміжне рішення".

"В принципі було досягнуто домовленості про проведення саміту лідерів у Туреччині. Тут на переговорні делегації чекає велика робота. Може бути знайдено проміжне рішення. У всіх є козир, який вони не розкривають. Ми намагаємося створити для цього умови", – резюмував він.

Нагадаємо, що делегації України та Росії провели третю зустріч у Стамбулі 23 липня. Після її завершення стало відомо, що сторони домовилися про продовження обмінного процесу, але, як і раніше, розходяться у баченні того, як має виглядати завершення війни. При цьому сама зустріч умовно була поділена на дві частини – зустріч глав делегацій та зустріч делегацій у повному складі.

Також 23 липня Україна та Росія провели черговий етап обміну полоненими. Всього у ході стамбульських домовленостей додому змогли повернутися понад 1000 українців — військовослужбовці ЗСУ, зокрема із підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також військові з Державної прикордонної служби, Національної гвардії та співробітник Національної поліції України. Більшість з них перебували у полоні кілька років. Зокрема додому повернувся останній захисник острова Зміїний.