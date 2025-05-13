Путін та Зеленський зустрінуться? Букмекери приймають ставки на тет-а-тет у Стамбулі

Спочатку ймовірність зустрічі сягала майже 50%

Ймовірна зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника Росії Володимира Путіна у Стамбулі неабияк цікавить мережу. Букмекери вже навіть почали приймати ставки: чи відбудеться їх зустріч 15 травня.

Як свідчать дані порталу polymarket, ще зранку 13 травня ймовірність їх зустрічі розцінювали в 44%, однак до 15:30 цей показник значно впав. На це вплинуло чимало заяв, особливо з боку Кремля, де запевняли, що Путін не планує візит до Туреччини.

Найбільша ймовірність зустрічі Путіна і Зеленського у Стамбулі оцінювалась в 48% десь о 5 ранку, наразі ж цей показник вже впав до 3%. Падіння цього графіку почалось ще зранку, коли ЗМІ з неофіційних джерел повідомляли, що голова Кремля все ж не приїде на переговори, а коли про це вже заговорили на офіційному рівні графік стрімко пішов у низ.

Однак у Москві не відкидали повністю ймовірність візиту Путіна для участі у переговорах, там казали, що він може передумати у будь-який момент. Однак наразі букмекери оцінюють цю можливість лише в 3%.

Водночас президент США Дональд Трамп казав, що якщо Путін приїде у Стамбул, тоді і він прибуде на цю зустріч. Проте наразі Білий дім не підтверджував намір президента Штатів особисто взяти участь у переговорах.

"Телеграф" слідкує за переговорним процесом у реальному часі і збирає усі заяви політиків, докладніше у матеріалі "Переговори України та Росії у Стамбулі: головне до цієї години (оновлюється)".