Леви там ні до чого? Звідки Львів отримав свою назву і як його називали раніше

У місті тисячі левів

В Україні є населені пункти з дуже цікавими назвами, але навіть назви великих міст мають свої секрети. Наприклад, багато хто вважає, що назва міста Львів пов'язана з левами, проте насправді це не так.

"Телеграф" розповідає про історію назви Львова. Сучасна назва — Львів, пов'язана із засновниками Львова. Місто назване на честь сина короля Данила Галицького, князя Лева Даниловича. А зовсім не від левів, яких, щоправда, в місті теж вистачає.

Трохи історії

Перші згадки про Львів у літописах датуються 1256 роком — тоді він пережив велику пожежу. У XIV столітті владу у Львові взяв король Казимир III. Місто почали заселяти представники різних націй — німці, поляки, вірмени, євреї. 17 червня 1356 року Казимир ІІІ надає Львову магдебурзьке право, що стало поштовхом для культурного розвитку міста.

Проте пожежа у 1527 році майже знищила середньовічний Львів. Для відновлення міста було запрошено архітекторів з Італії. Саме тоді Львів набув рис Ренесансу, які зберігаються до сьогоднішнього дня.

Якою є найдавніша назва Львова

Протягом віків Львів називали по-різному. Проте найпершою назвою міста була "Львовъ городъ", що дослівно можна перекласти як "місто Лева", розповів український мовознавець та науковий діяч Ярослав Рудницький. Пізніше Львів також називали "город Льва", "град Львова". Всі назви вказують на зв'язок з засновником міста — князем Левом Даниловичем Галицьким.

За словами Рудницького, з часом назва спрощувалася й місто все частіше називали "Львов", тобто без приставки "град" чи "город". У XIV столітті з’явилася ще одна назва "Ильвів". Причиною стали фонетичні зміни в українській мові. Тоді перед звуками "л" та "р" почали додавати звук "и".

Як називали Львів латиною

В латинських документах Львів найчастіше називають "Leopolis" — це прямий переклад назви "Львов город". Проте були й інші назви, які використовували на картах і в документах — "Leontopolis", "Leopolia", "Leo", "Leona".

Як називали Львів іноземці

Німці називали Львів "Lemberg". В польських документах він мав назву "Lwow".

Як ще називали Львів:

у Греції — Леовіос, чи Леонтополіс,

у Вірменії — Ілоф,

у Туреччині — Ільбадір, Ільбов, або Ілі,

у Франції — Леополь,

на їдиші — Лемберґ.

Чому багато хто думає, що назва Львова пов'язана з левами

Це пов'язане з тим, що леви є символом міста — навіть на його гербі зображено цього звіра. Крім того, ця благородна тварина зустрічається у різних куточках по всьому місту.

Лев на гербі Львова

Скільки левів у Львові

Левів можна побачити у вигляді статуй, скульптур, на надгробках, у оздоблення інтер'єрів. Всього у Львові нарахували близько 4500 левів. Їх зображення зібрали у фотоальбом-каталог "Леви Львова".

Леви у місті на кожному кроці

Серед них є навіть крилаті

Львівські котики також люблять левів

Головні "лев'ячі рекорди" Львова:

найвище розташований лев – 415 м над рівнем моря (флюгер на майданчику Високого Замку),

– 415 м над рівнем моря (флюгер на майданчику Високого Замку), найбільший лев – майже 4 м (біля Сихівського кладовища),

– майже 4 м (біля Сихівського кладовища), найменший лев (менший за найбільшого лева Львова у 160 разів) розміщений на дверній ручці,

(менший за найбільшого лева Львова у 160 разів) розміщений на дверній ручці, будинок, де найбільше левів (аж 99 зображень) – проспект Свободи, 11

(аж 99 зображень) – проспект Свободи, 11 найбільш "лев’ячі" вулиці Львова – проспект Свободи (211, разом з інтер’єрами 245), вулиці Городоцька (165) та Степана Бандери – 154 разом з інтер’єрами,

– проспект Свободи (211, разом з інтер’єрами 245), вулиці Городоцька (165) та Степана Бандери – 154 разом з інтер’єрами, найстаріший лев Львова — лев Лоренцовича, був вирізьблений у 1589 році

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