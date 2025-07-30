Розсекречений додаток буде передано голові Судового комітету Сенату Чаку Грасслі

Дональд Трамп міг мати зв'язки з Росією. Десятки документів виявили у кімнаті для знищення конфіденційних матеріалів, серед яких був секретний додаток до остаточного звіту колишнього спеціального прокурора Джона Дарема, який містить основні розвідувальні дані.

Цю знахідку знайшов директор ФБР Каш Патель. Повідомили джерела Fox News Digital.

Анонімні джерела ексклюзивно повідомили Fox News про деякі аспекти змісту секретного додатку, зокрема про те, що розвідувальне співтовариство США мало достовірні іноземні джерела, які вказували на те, що ФБР відіграватиме певну роль у поширенні наративу про ймовірну змову Трампа та Росії, ще до того, як бюро розпочало своє суперечливе розслідування урагану "Crossfire".

До речі, "Телеграф" раніше розбирав ймовірну причетність Дональда Трампа до Росії. Штучний інтелект навів аргументи "за" і "проти".

Джерело, знайоме зі змістом секретного додатку, повідомило, що це передбачило наступний крок ФБР "з тривожною точністю".

"Зрештою, оприлюднення секретного додатку додасть більше достовірності твердженню про те, що всередині уряду США існував скоординований план, спрямований на те, щоб допомогти кампанії Клінтона розпалити суперечки щодо зв'язків Трампа з Росією", – сказало джерело Fox News Digital

"Лише через кілька днів після того, як ці розвідувальні дані були зібрані, ФБР запустило операцію "Crossfire"", – додало джерело.

Патель та його співробітники опрацьовують документи, деякі з яких стосуються делікатних розслідувань, зокрема початкового розслідування ФБР щодо Трампа та Росії, відомого в бюро як "Ураган перехресного вогню". Розсекречений додаток буде передано голові Судового комітету Сенату Чаку Грасслі, який зрештою оприлюднить документ.

Раніше "Телеграф" писав, яку з країн покарає Трамп через торгівлю з Росією.