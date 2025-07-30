В Кремлі вдають, що не бояться дедлайнів Трампа: на що сподіваються Путін та його поплічники

Навряд чи загроза нових санкцій змусить Росію шукати мирної угоди — але є неприємний для Кремля нюанс

Президент США Дональд Трамп чим далі, тим все більше й більше втрачає терпіння, яке він демонстрував російському правителю Володимиру Путіну. Нещодавно він давав Росії 50 днів на укладення мирної угоди з Україною, а тепер дає тільки 10. Якщо Кремль відмовиться — США введуть нові санкції як проти Росії, так і проти покупців російських енергоресурсів.

Про це повідомляє CNN. Журналісти нагадали, що Трамп публічно підтвердив скорочення термінів для Росії та пообіцяв застосувати санкції, якщо Кремль не прийме потрібне рішення.

Поки що залишається незрозумілим, навіщо Трамп встановив новий термін у "10-12 днів", якщо він міг би ввести санкції значно швидше. Однак можливо, що це останній знак повної зміни позиції Трампа щодо війни в Україні. На адресу Кремля та Путіна все частіше лунає виключно критика.

З іншого боку, навряд чи загроза нових санкцій змусить Росію шукати мирної угоди. По-перше, на Кремлі й без того обмежень, наче бліх на собаці. А по-друге, Росія сподівається на допомогу Індії та Китаю, які купують багато російської нафти. Саме тому в оточенні Путіна не бояться погроз Трампа.

Але є неприємний для Росії нюанс. Вторинні санкції можуть вплинути на економіку країн, які купують нафту з Росії. Наразі це Індія, Туреччина та Китай. І якщо останній навряд чи відмовиться від російських енергоресурсів, то Індія з Туреччиною можуть припинити, або зменшити обсяги закупівель.

Єдине, на що сподіваються у Кремлі — що ембарго на російську нафту спричинить подорожчання у всьому світі, що призведе до зростання цін в самих США. Тільки це, на думку Путіна та його кліки, може зупинити Трампа від реалізації його погроз. Хоча публічно кремлівські чиновники висміюють Трампа та його погрози.

Нагадаємо: ще 28 липня президент США анонсував скорочення терміну для Росії, встановлений для завершення війни в Україні. Попри це, у Кремлі одразу відреагували на новий ультиматум Дональда Трампа. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що війна продовжиться.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Захід переглядає стратегію стримування Росії: наразі Кремлю надсилають попередження замість миттєвих санкцій. Головна мета — змусити Москву переосмислити власну політику, поки наслідки ще можна змінити.