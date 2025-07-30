Рассекреченное приложение будет передано председателю Судебного комитета Сената Чаку Грассли

Дональд Трамп мог иметь связи с Россией. Десятки документов обнаружили в комнате для уничтожения конфиденциальных материалов, среди которых было секретное приложение к окончательному отчету бывшего специального прокурора Джона Дарема, содержащего основные разведывательные данные.

Эту находку нашел директор ФБР Каш Патель. Сообщили источники Fox News Digital.

Анонимные источники эксклюзивно сообщили Fox News о некоторых аспектах содержания секретного приложения, в частности о том, что разведывательное сообщество США имело достоверные иностранные источники, которые указывали на то, что ФБР будет играть определенную роль в распространении нарратива о вероятном сговоре Трампа и России, еще до того, как бюро начало свое противоречивое расследование урагана "Crossfire".

Кстати, "Телеграф" ранее разбирал вероятную причастность Дональда Трампа к России . Искусственный интеллект привел аргументы "за" и "против".

Источник, знакомый с содержанием секретного приложения, сообщил, что это предсказало следующий шаг ФБР "с тревожной точностью".

"В конце концов, обнародование секретного приложения придаст больше достоверности утверждению о том, что внутри правительства США существовал скоординированный план, направленный на то, чтобы помочь кампании Клинтона разжечь споры по поводу связей Трампа с Россией", – сказал источник Fox News Digital

"Всего через несколько дней после того, как эти разведывательные данные были собраны, ФБР запустило операцию "Crossfire"", – добавил источник.

Патель и его сотрудники обрабатывают документы, некоторые из которых касаются деликатных расследований, в частности первоначального расследования ФБР в отношении Трампа и России, известного в бюро как "Ураган перекрестного огня". Рассекреченное приложение будет передано председателю Судебного комитета Сената Чаку Грассли, который в конечном итоге обнародует документ.

Ранее "Телеграф" писал, какую из стран накажет Трамп из-за торговли с Россией.