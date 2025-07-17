"Це безглуздо". Як йде наступ Росії на фронті і що зараз там відбувається (карти)

Названо найгарячіші напрямки

Росіяни продовжують штурмувати позиції ЗСУ і найважча ситуація на Покровському напрямку. Однак на Сумщині є певний успіх в українських бійців.

Про це повідомляє військовий 41 ОМБр Кирило Сазонов. За його словами, взяття Покровська не головна мета атак і наступу, а лише проміжний етап.

"Головна мета літнього наступу (на мою думку) залишається агломерація Костянтинівка-Дружківка-Краматорськ-Слов'янськ. Там успіхів у супротивника немає. Торецьк та Часів Яр взяти так і не вдалося, від міст фактично нічого не залишилося. Спроби обійти їх широкою дугою дають невеликий результат, але обходи такої довжини із захистом флангів вимагають надто великих ресурсів, щоб розраховувати на швидкий вихід до Костянтинівки зі сходу та заходу (з боку Покровська та Мирнограда). І навіть на нешвидкий у розумних межах розраховувати не варто", — каже Сазонов.

Сумський напрямок

На Сумщині, на думку військового, є певний успіх ЗСУ. Адже наразі загроза наступу на Суми купована – окупанти "отримали там серйозний головний біль". У них є два варіанти: потрапити у котел чи відступати до своїх кордонів. Котел можливий завдяки вклинюванню Сил Оборони на Миколаївці та Олексіївці.

Сумський напрямок на карті

Покровський напрямок

Тут ситуація найгірша, вважає військовий. Адже росіяни сконцентрували велику кількість сил навколо міста та намагаються оточити його. Покровськ штурмують практично 24/7.

"Хтось навіть вважає саме Покровськ пріоритетним напрямом для окупантів на сьогодні, але я вважаю, що це є проміжне завдання. Тому що взяття Покровська за будь-яку ціну – що дає за результатом? Як новина про велику перемогу – точно не дотягує", — каже Сазонов.

Покровський напрямок на карті

Він додає, що Покровськ цікавий росіянам як база для майбутніх наступів на Костянтинівку у східному напрямку чи прориву до Дніпропетровської області. Також захоплення цього міста може відіграти роль у штурмі Павлограда. Адмінкордон, за офіційною інформацією, окупанти ще не перетнули, але це матиме лише політичний сенс, а не військовий.

Новопавлівський напрямок

За словами військового, тут також досить важко — росіяни просуваються майже щодня. Однак стратегічного сенсу у цьому не більше, ніж в окупації Покровська. В окупантів наразі зусилля зосереджені та резерви йдуть не там, де стратегічно логічно, а там, де виходить.

"Не виходить під Констахою? Не виходить під Сумами? Продовжуватиме тиснути на Новопавлівському, де є хоч якийсь результат. І, скажімо, так і планували. Мені здається, логіка саме така, тому що логічних цілей у реальній перспективі для окупантів там немає", — додає Сазонов.

Новопавлівський напрямок на карті

Він зауважує, що зараз найголовніша стратегія окупантів виглядає так — вони продовжать тиснути на Новопавлівському напрямку. Адже це не тільки тішить Кремль, а й відтягує значні сили ЗСУ на цей напрямок. При цьому штурми Покровська продовжаться, аби потім ці сили перекинути на Костянтинівку. Водночас ЗСУ слід утримати Сумщину і відкинути окупантів до кордону.

"Очевидно, є бажання активно йти в наступ на Куп'янському напрямку, але ресурсів на це не вистачає. Ось така загальна картинка, з якої Кремль хоче отримати результати до вересня-жовтня. Тільки це вимагатиме серйозного перегрупування та відмови від успішних зараз, але неперспективних напрямків, взяття Покровська та ще багатьох точок успіху, які проходять за категорією "нереальні", — резюмував військовий.

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