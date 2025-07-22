Покровськ — у пріоритеті для росіян: експерт пояснив, чим загрожує окупація міста

Загострення ситуації на передовій не обмежується лише Покровськом

Російські війська продовжують активно наступати на Покровському напрямку. Це — один із найнапруженіших відтинків фронту, адже саме тут ворог намагається досягти ключових стратегічних цілей — повної окупації Донецької області.

Попри відсутність штурмових дій на окремих ділянках південного фронту, загального затишшя немає: ситуація залишається напруженою по всій лінії зіткнення. Про це в етері "Телеграфу" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

За його словами, Покровськ залишається пріоритетом для російських військ, і саме на цьому напрямку розгортаються події, які можуть суттєво вплинути на подальший перебіг бойових дій на Донеччині. "По кількості інтенсивності бойових дій, звичайно, ми не можемо це порівнювати, наприклад, з Покровським напрямком, який залишається пріоритетним", — зазначив Братчук.

Покровськ — на мапі DeepState

Загострення ситуації не обмежується лише Покровськом. На сусідньому Новопавлівському напрямку (південно-донецький відтинок фронту) також фіксується висока активність росіян. Братчук підкреслив, що це — частина єдиного плану ворога — оточити Покровськ або створити умови, за яких українські війська будуть змушені залишити свої позиції.

"Я вже сказав про те, що ворог намагається виконувати тактику колишніх так званих "клешнів", намагається охопити наш населений пункт Покровськ, оточити його настільки, щоб війська були змушені відходити з даних позицій, або могли опинитися там у дуже несприятливих умовах", — додав він.

Зазначається, що оборона Покровська зараз надзвичайно важлива не лише для збереження контролю над містом, а й для стримування наступу росіян на ширший регіон. Захист логістичних маршрутів і стабілізація фронту — першочергові завдання для українських сил. За словами речника Української добровольчої армії, необхідні рішення вже ухвалені, і нині тривають заходи, спрямовані на врівноваження ситуації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що хоча російські війська не досягли значних проривів на фронті, їм вдається поступово просуватися в напрямку Покровська. Після тривалих боїв у цьому районі ворог зумів частково оточити місто, сформувавши умовне півкільце, яке потенційно може створити серйозні труднощі для оборони ЗСУ.