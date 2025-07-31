Реактивні "шахеди" це реальність: чим вони небезпечні і чи є на них управа

Звук реактивного "шахеда" був набагато гучніший за звичайний

Вибухи в Києві пролунали в ніч проти четверга, 31 липня, під час масованої російської атаки. За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія застосувала 309 "шхедів" разом із безпілотниками-імітаторами. У Києві на 11:15 відомо про вісім загиблих внаслідок обстрілу: один із них – шестирічний хлопчик.

Люди в соцмережах повідомляють, що чули новий звук "шахедів", мабуть, із реактивним двигуном. " Телеграф " розібрався, чи справді росіяни почали використовувати дрони з новим типом двигуна і чим вони відрізняються від тих "шахедів", які атакували українські міста раніше.

Коли вперше стало відомо про реактивний "шахед"

Про появу "шахедів" із реактивним двигуном стало відомо ще у грудні 2023 року. На це звернув увагу військовий експерт, спеціаліст з БПЛА та РЕБ Сергій Бескрестнов ("Флеш"), який тоді писав, що головною відмінністю нової модифікації дрону є саме реактивна силова установка:

"Перше, що впадає в око — це реактивний двигун. Рішення сумнівне", — зазначав він у грудневому огляді.

Серед переваг такої модернізації він називав високу швидкість, швидкий час підльоту до мети, можливість польоту на високих ешелонах та різкого пікірування. У той же час експерт припускав, що це ускладнить роботу мобільних груп ППО, які раніше збивали "шахеди" з великокаліберної стрілецької зброї або зеніток, адже FPV-дрони не встигатимуть за новою швидкістю.

У січні 2024 року Бескрестнов підтвердив перше збиття такого дрона на території України – йшлося про " шахед-238 " з китайським реактивним двигуном. За його словами, цей дрон досяг центральної частини країни і рухався зі швидкістю понад 500 км/год.

"Не думав, що вони так швидко з’являться у нас. Нещодавно Іран тільки-но показав його на виставці", — написав він.

"Шахед" з реактивним двигуном

Бескрестнов вважає, що поява "шахедів-238" означає важливу зміну в тактиці повітряних атак. По-перше, дрони на реактивному двигуні можуть безперешкодно долітати до будь-якої точки України. По-друге, вони вражають не "суперзброєю", а звичним зарядом і навігацією — але за рахунок швидкості стають важчими для перехоплення.

"Швидкість висока, ППО відпрацьовує. Мобільні групи з зенітками марні, їм потрібно видавати тепер ПЗРК — Оса, Голка, Стінгер", — пояснив експерт.

За його словами, нові дрони не лише летять швидше, а й здатні до активного маневрування – отже, ППО потрібно адаптуватися до нових умов та посилювати прикриття тилу.

30 липня "Флеш" повідомив про нову хвилю застосування Іраном дронів "шахедів" із реактивним двигуном. За його словами, такі БПЛА вже другий день поспіль використовують у атаках на Україну.

"Мої дорогі українці, на жаль, тепер ми з вами дізнаємося про новий нічний звук – звук реактивного "шахеду". Поки що не масово, але вже другий день поспіль", – написав експерт.

Пост Сергія Флеша про реактивні "шахеди"

Флеш пов’язав появу реактивної модифікації Shahed з ефективною роботою українських мобільних зенітних груп:

"Реактивний "шахед" – це відповідь противника на успіх наших зенітних дронів", – зазначив він.

Що говорять у МВС і про що попереджали у ГУР

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, перебуваючи на місці розбору завалів після нічної атаки, підтвердив, що Росія, ймовірно, застосувала дрони "шахед" із реактивним двигуном.

За його словами, ворожі БПЛА заходили з різних боків столиці, а після короткої паузи розпочалася ракетна атака.

"Є попередня інформація, що були реактивні "шахеди", які вже не вперше застосовуються щодо об’єктів цивільної та комунальної інфраструктури України, міста Києва. Скільки було саме реактивних "шахедів", зараз вважають фахівці", — заявив Клименко.

Ігор Клименко

Головне управління розвідки МО України у лютому 2025 року повідомляло про те, що оновлені "Шахеди" мають бойову частину вагою 90 кг, нове розміщення електронних модулів та баласт, що впливає на баланс та керованість.

БПЛА-Гербери, які раніше були імітаційними, тепер споряджають реальними бойовими частинами (ОФБЧ-2,5, КЗ-6) з підключенням до польотного контролера через реле RUICHI SSR-10DD.

На особливу увагу заслуговує розробка " Герань-3 " — аналога іранського Shahed-238 з реактивним двигуном Tolou-10/13. Цей БПЛА здатний долати відстань до 2500 км на швидкості 550-600 км/год.

Чи дійсно вночі Київ атакували реактивними "шахедами"

Росія випустила по Україні щонайменше вісім реактивних дронів Shahed-238 під час масованої атаки в ніч на 31 липня. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, ці БпЛА мають характерний звук, схожий на звук реактивного літака, а на радарах відображаються як крилаті ракети через високу швидкість – понад 500 км/год.

"Такі цілі перехоплювати можуть далеко не всі засоби, які ми застосовуємо… Звичайно, масового застосування їх немає, це поодинокі випадки. Проте вчорашня ніч показує – 8 таких БПЛА було точно зафіксовано", – зазначив Ігнат.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що для остаточних висновків щодо нових "шахедів" слід дочекатися аналізу фахівців. У коментарі "Телеграфу" він зазначив, що остаточно підтвердити тип БПЛА зможуть лише слідчі після ретельного вивчення уламків.

"Треба дочекатися слідчих, які проаналізують і скажуть: справді, це був такий, або це просто, наприклад, інший поставили двигун — і звук зовсім інший, або якась там конструктивна зміна в цих безпілотниках, і тому вони звучать по-іншому", — сказав Ступак.

Колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ та військовий експерт Анатолій Храпчинський у коментарі "Телеграфу" пояснив, що реактивні "шахеди" не є принципово новим типом цілі для протиповітряної оборони. За його словами, ці дрони можна перехоплювати, але для цього потрібні сучасні системи виявлення та детекції.

"Це не щось нове — це цілі, які в принципі можна перехопити. Для цього потрібна відповідна зброя. Проблема в тому, що ворог комбінує типи озброєння, аби прорвати нашу ППО. І якщо ми хочемо ефективно захищатися, нам потрібна якісна система радіолокації — активної та пасивної, яка зможе виявляти всі цілі, незалежно від типу", — зазначив Храпчинський.

Він наголосив, що українські Повітряні сили працюють із надзусиллями на обладнанні, яке або залишилось у спадок від СРСР, або було передано західними партнерами. Але, за його словами, потрібно створити нову, сучасну та багаторівневу систему виявлення, яка дозволить вчасно реагувати на всі повітряні загрози.

"Такі дрони не маневрені, навіть менше, ніж ракета. Ми можемо розрахувати точку, де достатньо просто підняти дрон-перехоплювач, і він влучить у ціль", — пояснив він.

Щодо відмінностей реактивних "шахедів", Храпчинський зауважив, що вони, ймовірно, несуть менше вибухівки, оскільки реактивний двигун споживає більше палива. Проте в них є інша особливість — тепловий слід.

Через теплову віддачу їх легше виявити й збити за допомогою систем теплового наведення. Але час підльоту таких дронів значно менший, ніж у звичайних.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Росія завдала комбінованого удару по Києву в ніч проти 31 липня. Внаслідок атаки пошкодження отримав будинок ведучої 24 Каналу Катерини Соляр.