Потрощені вікна та шрапнель. Як виглядає елітний ЖК Києва після атаки (відео, фото)

Росія вдарила по столиці балістикою та "шахедами"

Зранку 31 липня Росія завдала комбінованого масованого удару по Києву, внаслідок чого є руйнування і біля елітного ЖК "Республіка". Загалом у столиці вже відомо про понад 50 постраждалих та щонайменше 6 загиблих.

Як зазначив кореспондент "Телеграфу" з місця події, постраждав ЖК "Республіка" у Голосіївському районі. Біля будинків було виявлено шматки металу — шрапнель.

Наслідки атаки у ЖК

На відео, яке вже поширюють у мережі видно, що ЖК опинився досить близько до епіцентру вибуху. Адже навколо будинків валяється скло, шматки фасаду, потрощені дерева та авто. Усі тротуари усіяні уламками. Чимало автівок біля "Республіки" зім'яло, в них повилітали чи потріскались вікна.

ЖК "Республіка" на карті

Відома блогерка Русалочка, яка проживає у ЖК "Республіка", показала, що біля будинку валяються уламки ракети.

Уламок біля ЖК

Уламок біля ЖК

До того ж біля ЖК було виявлено шматки металу, яким була нафарширована російська ракета. Ймовірніше це шрапнель, яку окупанти використовують, аби завдати максимальної шкоди і збільшити кількість постраждалих, загиблих.

Шрапнель

Також у мережі показали відео, як біля ЖК палає авто та магазин. Пожежа виникла після удару, але її швидко ліквідували. Наразі на місці працюють рятувальники та усі потрібні служби.

Як виглядав ЖК "Республіка" до атаки

Цей ЖК вважається одним з найбільших у Києві та досить елітним, однак цей статус не врятував його від російської збройної агресії. "Республіку" досить часто називають "містечком у місті" через її масштаб та інфраструктуру. Територія ЖК та самі будинки досить сильно вирізняють навіть серед новобудов.

ЖК "Республіка" до атаки

Будинки ЖК

ЖК "Республіка"

Як виглядав ЖК до атаки

ЖК "Республіка" до атаки

На фото видно, що самі фасади будинків та навіть зона відпочинку досить сучасні. Відмінною рисою ЖК є те, що його територія закрита і туди може потрапити лише мешканець будинку, адже вхід тільки за ключ-картами.

Окрім того, на території "Республіки" є сучасні зони відпочинку та навіть басейн. До слова, оренда квартири у ЖК стартує від 25-30 тисяч грн.

Ціна оренди у ЖК

Раніше "Телеграф" розповідав, як різні райони Києва пережили атаку Росії.