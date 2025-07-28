Чоловік у плавках діловито витяг із моря шматок "шахеда" в Одесі (відео)

Відпочивальників це навіть не стривожило

Одеса постійно перебуває під ворожими обстрілами, нещодавно після атаки там палав легендарний ринок "Привоз". А у неділю чоловік власноруч витягнув з моря уламки російського дрона.

Відео моменту опублікував Telegram-канал "Курс Одеса". Чоловік, що купався в морі, спокійно витягнув на берег крило російського безпілотника. Примітно, що це нікого не здивували та не налякало — поруч спокійно відпочивають люди, купаються діти.

Уточнюється, що подія сталася у неділю, 27 липня. Росіяни атакували дронами, їх збивали Сили ППО. Уламки падали в море, проте далеко від берега. Ймовірно, пізніше море прибило їх до берега. Також опубліковано фото уламків російського безпілотника "герань", що знайшли там після обстрілу.

Українці, які лишилися в країні, особливо з регіонів, які Росія регулярно обстрілює, "призвичаїлися" до воєнних реалій. Без зайвих емоцій роблять те, що треба, — як цей чоловік, що витяг з моря російське "сміття", щоб інші могли безпечно купатися.

Раніше "Телеграф" розповідав про малого одесита, який грався крилом від російського безпілотника. Хлопчик сів зверху на відламане крило дрона та спробував проїхатися по вологому асфальту.