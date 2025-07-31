Реактивные "шахеды" это реальность: чем они опасны и есть ли на них управа

Звук реактивного "шахеда" был гораздо громче обычного

Взрывы в Киеве прозвучали в ночь на четверг, 31 июля, во время массированной российской атаки. По данным Воздушных сил ВСУ, Россия применила 309 "шхедов" вместе с беспилотниками-имитаторами. В Киеве на 11:15 известно о восьми погибших в результате обстрела: один из них – шестилетний мальчик.

Люди в соцсетях сообщают, что слышали новый звук "шахедов", вероятно, с реактивным двигателем. "Телеграф" разобрался, действительно ли россияне начали использовать дроны с новым типом двигателя и чем они отличаются от тех "шахедов", которые атаковали украинские города раньше.

Когда впервые стало известно о реактивном "шахеде"

О появлении "шахедов" с реактивным двигателем стало известно ещё в декабре 2023 года. На это обратил внимание военный эксперт, специалист по БПЛА и РЭБ Сергей Бескрестнов ("Флэш"), который тогда писал, что главным отличием новой модификации дрона является именно реактивная силовая установка:

"Первое, что бросается в глаза – это реактивный двигатель. Решение сомнительное", – отмечал он в декабрьском обзоре.

Среди преимуществ такой модернизации он называл высокую скорость, быстрое время подлёта к цели, возможность полёта на высоких эшелонах и резкого пикирования. В то же время эксперт предполагал, что это усложнит работу мобильных групп ПВО, которые раньше сбивали "шахеды" из крупнокалиберного стрелкового оружия или зениток — ведь FPV-дроны не будут успевать за новой скоростью.

В январе 2024 года Бескрестнов подтвердил первое сбитие такого дрона на территории Украины – речь шла о "шахеде-238" с китайским реактивным двигателем. По его словам, этот дрон достиг центральной части страны и двигался со скоростью более 500 км/ч.

"Не думал, что они так быстро появятся у нас. Недавно Иран только показал его на выставке", – написал он.

"Шахед" с реактивным двигателем

Бескрестнов считает, что появление "шахедов-238" означает принципиальное изменение в тактике воздушных атак. Во-первых, дроны на реактивном двигателе могут беспрепятственно долетать до любой точки Украины. Во-вторых, они поражают не "супероружием", а привычным зарядом и навигацией – но за счёт скорости становятся более трудными для перехвата.

"Скорость высокая, ПВО отрабатывает. Мобильные группы с зенитками бесполезны, им нужно выдавать теперь ПЗРК – Оса, Игла, Стингер", — пояснил эксперт.

По его словам, новые дроны не только летят быстрее, но и способны к активному маневрированию – следовательно, ПВО нужно адаптироваться к новым условиям и усиливать прикрытие тыла.

30 июля "Флэш" сообщил о новой волне применения Ираном дронов "шахедов" с реактивным двигателем. По его словам, такие БПЛА уже второй день подряд используются в атаках на Украину.

"Мои дорогие украинцы, к сожалению, теперь мы с вами узнаем новый ночной звук – звук реактивного "шахеда". Пока не массово, но уже второй день подряд", – написал эксперт.

Пост Сергея Флеша про реактивные "шахеды"

Флэш связал появление реактивной модификации Shahed с эффективной работой украинских мобильных зенитных групп:

"Реактивный "шахед" – это ответ противника на успех наших зенитных дронов", – отметил он.

Что говорят в МВД и о чём предупреждали в ГУР

Министр внутренних дел Игорь Клименко, находясь на месте разбора завалов после ночной атаки, подтвердил, что Россия, вероятно, применила дроны "шахед" с реактивным двигателем.

По его словам, вражеские БПЛА заходили с разных сторон столицы, а после короткой паузы началась ракетная атака.

"Есть предварительная информация, что были реактивные "шахеды", которые уже не впервые применяются по объектам гражданской и коммунальной инфраструктуры Украины, города Киева. Сколько было именно реактивных "шахедов", сейчас считают специалисты", — заявил Клименко.

Игорь Клименко

Главное управление разведки МО Украины в феврале 2025 года сообщало о том, что обновлённые "Шахеды" имеют боевую часть весом 90 кг, новое размещение электронных модулей и балласт, что влияет на баланс и управляемость.

БПЛА-"Герберы", которые ранее были имитационными, теперь снаряжают реальными боевыми частями (ОФБЧ-2,5, КЗ-6) с подключением к полётному контроллеру через реле RUICHI SSR-10DD.

Особого внимания заслуживает разработка "Герань-3" — аналога иранского Shahed-238 с реактивным двигателем Tolou-10/13. Этот БПЛА способен преодолевать расстояние до 2500 км на скорости 550–600 км/ч.

Действительно ли ночью Киев атаковали реактивными "шахедами"

Россия выпустила по Украине по меньшей мере восемь реактивных дронов Shahed-238 во время массированной атаки в ночь на 31 июля. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, эти БпЛА имеют характерный звук, похожий на звук реактивного самолёта, а на радарах отображаются как крылатые ракеты из-за высокой скорости – более 500 км/ч.

"Такие цели перехватывать могут далеко не все средства, которые мы применяем… Конечно, массового применения их нет, это единичные случаи. Однако вчерашняя ночь показывает – 8 таких БпЛА было точно зафиксировано", – отметил Игнат.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что для окончательных выводов относительно новых "шахедов" нужно дождаться анализа специалистов. В комментарии "Телеграфу" он отметил, что окончательно подтвердить тип БПЛА смогут лишь следователи после тщательного изучения обломков.

"Надо дождаться следователей, которые проанализируют и скажут: действительно, это был такой, или это просто, например, другой поставили двигатель — и звук совершенно другой, или какое-то там изменение конструктивное в этих беспилотниках, и поэтому они звучат по-другому", — сказал Ступак.

Бывший офицер Воздушных сил ВСУ и военный эксперт Анатолий Храпчинский в комментарии "Телеграфу" объяснил, что реактивные "шахеды" не являются принципиально новым типом цели для противовоздушной обороны. По его словам, эти дроны можно перехватывать, но для этого требуются современные системы обнаружения и детекции.

"Это не что-то новое — это цели, которые в принципе можно перехватить. Для этого нужно соответствующее оружие. Проблема в том, что враг комбинирует типы вооружения, чтобы прорвать нашу ПВО. И если мы хотим эффективно защищаться, нам нужна качественная радиолокационная система — активная и пассивная, которая сможет проявлять все цели, вне зависимости от типа", — отметил Храпчинский.

Он подчеркнул, что украинские Воздушные силы работают со сверхусилиями на оборудовании, которое либо осталось по наследству от СССР, либо было передано западными партнерами. Но, по его словам, нужно создать новую, современную и многоуровневую систему обнаружения, которая позволит своевременно реагировать на все воздушные угрозы.

"Такие дроны не маневрены, даже меньше, чем ракета. Мы можем рассчитать точку, где достаточно просто поднять дрон-перехватчик, и он попадет в цель", — пояснил он.

Относительно отличий реактивных "шахедов", Храпчинский заметил, что они, вероятно, несут меньше взрывчатки, поскольку реактивный двигатель потребляет больше топлива. Однако у них есть другая особенность – тепловой след.

Из-за тепловой отдачи их легче обнаружить и сбить с помощью систем теплового наведения. Но время подлета таких дронов значительно меньше, чем у обычных.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Россия нанесла комбинированный удар по Киеву в ночь на 31 июля. В результате атаки повреждения получил дом ведущей 24 Канала Екатерины Соляр.