Скоротити 3000 посад у Міністерстві оборони, – Гудименко

30 липня Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України (ГАР МОУ) підбила підсумки 180 днів своєї роботи. Під час публічного звіту голова ради, ветеран Юрій Гудименко, озвучив ключові вимоги до нового міністра оборони Дениса Шмигаля.

Однією з основних вимог стало виконання рекомендацій функціонального аудиту, який ГАР МОУ провела впродовж звітного періоду. За словами ради, аудит показав неефективність та хаотичність роботи Міноборони: процеси не структуровані, відповідальність "розмазана" між підрозділами, а функції різних департаментів і співробітників часто дублюються.

Експерти ГАР МОУ наполягають на необхідності оптимізації штату, зокрема – шляхом скорочення або перенаправлення працівників, які займаються надлишковими чи дублюючими завданнями. За результатами аудиту, таких посад є понад 3000.

Юрій Гудименко також висловив сподівання, що новий керівник Міноборони буде відкритішим до діалогу з громадськістю та ефективніше використовуватиме антикорупційну експертизу:

"Ми можемо дати міністерству набагато більше, ніж це вдалося при попередньому міністрі", – зазначив Гудименко.