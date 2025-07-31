Сократить 3000 должностей в Министерстве обороны, – Гудыменко

30 июля Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины (ОАС МОУ) подвел итоги 180 дней своей работы. Во время публичного отчета глава совета, ветеран Юрий Гудыменко, озвучил ключевые требования нового министра обороны Дениса Шмыгаля.

Одним из основных требований стало выполнение рекомендаций функционального аудита, проведенного ОАС МОУ в течение отчетного периода. По словам совета, аудит показал неэффективность и хаотичность работы Минобороны: процессы не структурированы, ответственность "размазана" между подразделениями, а функции разных департаментов и сотрудников часто дублируются.

Эксперты ГАР МОУ настаивают на необходимости оптимизации штата, в частности путем сокращения или перенаправления работников, занимающихся избыточными или дублирующими задачами. По результатам аудита, таких должностей более 3000.

Юрий Гудыменко также выразил надежду, что новый руководитель Минобороны будет более открытым к диалогу с общественностью и будет более эффективно использовать антикоррупционную экспертизу:

"Мы можем дать министерству гораздо больше, чем это удалось при предыдущем министре", – отметил Гудыменко.