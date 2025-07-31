Трамп хоче укласти угоду по Україні до конкретної дати: про які строки йдеться

Президент США говорив, що досягнення миру в Україні буде довгим процесом

Президент США Дональд Трамп хоче укласти угоду про досягнення миру в Україні до конкретної дати. Відповідну заяву зробили США на Раді Безпеки ООН у четвер, 31 липня.

Про це пише Reuters. Зазначається, що йдеться про 8 серпня.

"І Росія, і Україна повинні домовитися про припинення вогню та міцний мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру", – заявив високопоставлений американський дипломат Джон Келлі Раді Безпеки.

Зауважимо, що днями Дональд Трамп скоротив дедлайн для Росії на укладання угоди щодо війни в Україні. Він становить 10 днів з 29 липня, тому має закінчитись 7 серпня.

Водночас сам президент США переконаний, що досягнення миру в Україні буде довгим процесом.

"Раніше я розмовляв з Путіним про Україну. Але знаєте що? Йому було нелегко. Так, йому було нелегко. Передбачалося, що це буде триденна війна. А тепер минуло три роки, і я дійсно думав, що ми вже три чи чотири рази врегулювали це питання. Але це займе багато часу", — заявив Трамп днем раніше 30 липня.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що Трамп назвав нинішнього заступника голови Ради Безпеки Росії Дмитра Медведєва "невдалим колишнім президентом", який все ще вважає себе главою Кремля. Він також порадив Медведєву "стежити за своїми словами". Таким чином він відповів на нещодавні погрози війною, які у соцмережах висловив Медведєв.