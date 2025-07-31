Трамп радить невдасі Медведєву стежити за словами: "Він заходить на дуже небезпечну територію"

Президент США вже не вперше різко висловився у бік Медведєва

Американський лідер Дональд Трамп назвав нинішнього заступника голови Ради Безпеки Росії Дмитра Медведєва "невдалим колишнім президентом", який все ще вважає себе главою Кремля. Він також порадив Медведєву "стежити за своїми словами".

Відповідний пост був опублікований на сторінці Трампа в соціальній мережі Truth Social. Таким чином він відповів на нещодавні погрози війною, які у соцмережах висловив Медведєв.

"Скажіть Медведєву, невдалому екс-президенту Росії, який досі думає, що він президент, слідкуватиме за словами. Тому що він заходить на дуже небезпечну територію", — написав Дональд Трамп.

У цьому ж пості американський президент згадав Індію, проти якої він запровадив напередодні 25% торгівельного тарифу та штрафів за купівлю країною російської нафти та зброї.

"Мені все одно, що Індія робить з Росією. Нехай разом руйнують свої мертві економіки. У нас дуже мало справ з Індією, їх тарифи надто високі, одні з найвищих у світі. Так само Росія та США майже не ведуть спільного бізнесу. Продовжимо так робити і далі",

Передісторія

15 липня 2025 року Трамп заявив, що "дуже розчарований діями Путіна" і пригрозив введенням мит, якщо Росія не погодиться на переговори протягом 50 днів. Проте 28 липня вийшла нова заява — американський президент сказав, що скоротить встановлений для Росії термін досягнення угоди з Україною. Якщо раніше він був 50 днів, то тепер буде 10-12.

"Немає сенсу чекати. Це були 50 днів, зараз буде 10-12 днів. Я хотів бути щедрим, але ми просто не бачимо жодного прогресу", — зазначив Трамп.

Дмитро Медведєв відповів на ультиматум і пригрозив США війною.

"Кожен новий ультиматум – це загроза та крок до війни. Не між Росією та Україною, а з його (Трампа, — Ред.) власною країною (США, — Ред.). Не йдіть шляхом Сонного (експрезидента США, — Ред.) Джо (Байдена, — Ред.)", – пригрозив він.

Дмитро Медведєв

Також Трамп уже ввів мита щодо Індії за співпрацю з РФ. Таким чином, з 1 серпня вона платитиме 25% мита за свої товари, а також штраф, розмір якого Трамп не вказав.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в червні Трамп відреагував на публікацію Медведєва, в якій він написав, що "низка країн готова безпосередньо поставити Ірану свій ядерний боєкомплект".