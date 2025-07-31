Трамп хочет заключить соглашение по Украине до конкретной даты: о каких сроках идет речь

Президент США говорил, что достижение мира в Украине будет долгим процессом

Президент США Дональд Трамп хочет заключить соглашение о достижении мира в Украине до конкретной даты. Соответствующее заявление сделали США на Совете Безопасности ООН в четверг, 31 июля.

Об этом пишет Reuters. Отмечается, что речь идет о 8 августа.

"И Россия, и Украина должны договориться о прекращении огня и крепком мире. Пора заключить соглашение. Президент Трамп четко дал понять, что это должно быть сделано до 8 августа. Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира", – заявил высокопоставленный американский дипломат Джон Келли Совету Безопасности.

Отметим, что на днях Дональд Трамп сократил дедлайн для России на заключение соглашения по войне в Украине. Он составляет 10 дней с 29 июля, поэтому должно закончиться 7 августа.

В то же время, сам президент США убежден, что достижение мира в Украине будет долгим процессом.

"Раньше я разговаривал с Путиным об Украине. Но знаете что? Ему было нелегко. Да, ему было нелегко. Предполагалось, что это будет трехдневная война. А теперь прошло три года, и я действительно думал, что мы уже три или четыре раза урегулировали этот вопрос. Но это займет много времени", — заявил Трамп днем раньше.

Напомним, "Телеграф" писал, что Трамп назвал нынешнего заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева "неудачным бывшим президентом", который все еще считает себя главой Кремля. Он также посоветовал Медведеву "следить за своими словами". Таким образом, он ответил на недавние угрозы войной, которые в соцсетях выразил Медведев.