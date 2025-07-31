"Відповідь Путіна на дедлайн Трампа": Донька спецпредставника Келлога відреагувала на удар по Києву

Путін намагається випробувати рішучість США

Російська масована атака на Київ 31 липня — це демонстративна відповідь російського правителя Володимира Путіна на ультиматум та дедлайн, які висунув йому президент США Дональд Трамп. Путін випробовує рішучість США дати йому ляпаса у відповідь.

Про це написала Меган Моббс, донька спеціального представника президента США з питань України Кіта Келлога. Вона підкреслила, що США не мають права показати слабкість перед обличчям нахабності Путіна.

"Київ зазнає масованої атаки дронів. Не помиляйтеся, це відповідь Путіна на дедлайн президента Трампа. Він випробовує рішучість і силу Америки. Ми не маємо права показати слабкість", — написала вона.

Нагадаємо, що Київ у ніч на 31 липня зазнав масованої атаки ударних безпілотників росіян. Внаслідок удару ворога є руйнування та пошкодження житла та інфраструктури. Щонайменше четверо людей постраждали. Окрім безпілотників, окупанти вдарили по Києву крилатими ракетами "Іскандер-К".

Окрім звичайних "традиційних" копій іранських Shahed-136 росіяни застосували проти столиці копії іранських реактивних безпілотників Shahed-238. Атаку ворог влаштував у кілька хвиль, намагаючись взяти столицю у кільце. Внаслідок атаки є руйнування та постраждалі.

Також дуже гучні вибухи у Києві пролунали під час комбінованої атаки на Україну в ніч на понеділок, 28 липня — росіяни випустили ракети Х-101 та спрямували на Україну багато дронів. Під удар окупантів потрапив Дарницький район, є постраждалі. "Телеграф" публікував фото постраждалої від удару дронів київської багатоповерхівки.