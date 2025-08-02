Росія вдарила по ринку в Дружківці: момент одного з прильотів попав на відео
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Після влучання зайнялась пожежа
У Дружківці росіяни вдарили по ринку та магазинах у ранок вихідного дня. Місцеві повідомляють про понад 10 вибухів. Це місто на Донеччині є однією із цілей росіян у літньому наступі.
Локальні телеграм-канали кажуть, що удари завдавали по цивільній інфраструктурі. Дрони атакували район центрального ринку. Обстріл стався у вихідний день, коли в центрі традиційно людно, а люди йдуть купити продукти.
Атака не припиняється зранку. Над містом багато диму.
Момент одного з ударів потрапив на відео. Зауважте — на фоні звучить нецензурна лексика.
Дружківка знаходиться менше ніж за 20 кілометрів від лінії фронту. Через постійне використання росіянами ударних дронів, однією з доріг поруч стало небезпечно пересуватися. Йдеться про дорогу Краматорськ — Сергіївка — Андріївка — Добропілля. Росія б'є по цивільному транспорту.
Наразі про постраждалих нічого невідомо. В області триває тривога та небезпека застосування російськими окупантами ударних безпілотників.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, у що Росія перетворила Часів Яр. За населений пункт тривають бої, однак від міста лишились лише остови порожніх будинків.