Росія вдарила по ринку в Дружківці: момент одного з прильотів попав на відео

Після влучання зайнялась пожежа

У Дружківці росіяни вдарили по ринку та магазинах у ранок вихідного дня. Місцеві повідомляють про понад 10 вибухів. Це місто на Донеччині є однією із цілей росіян у літньому наступі.

Локальні телеграм-канали кажуть, що удари завдавали по цивільній інфраструктурі. Дрони атакували район центрального ринку. Обстріл стався у вихідний день, коли в центрі традиційно людно, а люди йдуть купити продукти.

Атака не припиняється зранку. Над містом багато диму.

Момент одного з ударів потрапив на відео. Зауважте — на фоні звучить нецензурна лексика.

Дружківка знаходиться менше ніж за 20 кілометрів від лінії фронту. Через постійне використання росіянами ударних дронів, однією з доріг поруч стало небезпечно пересуватися. Йдеться про дорогу Краматорськ — Сергіївка — Андріївка — Добропілля. Росія б'є по цивільному транспорту.

Дружківка на карті

Наразі про постраждалих нічого невідомо. В області триває тривога та небезпека застосування російськими окупантами ударних безпілотників.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, у що Росія перетворила Часів Яр. За населений пункт тривають бої, однак від міста лишились лише остови порожніх будинків.