Масштабні пожежі і багато постраждалих. Росія атакувала Черкаси ракетами

Серед постраждалих — дитина

Вибухи у Черкасах лунали в ніч на 24 липня, Росія атакувала регіон ракетами. В місті спалахнуло кілька масштабних пожеж, є постраждалі.

Про це повідомив мер міста Анатолій Бондаренко на своїй сторінці у Telegram. За його словами, станом на ранок, рятувальникам вдалося ліквідувати пожежі, що спалахнули в місті внаслідок нічної атаки.

"На жаль, маємо сімох постраждалих, які звернулися по медичну допомогу, серед них — одна дитина", — повідомив він.

На місцях прильотів працювали рятувальники, медики, поліція та вибухотехніки. Влада обіцяє надати детальнішу інформацію після завершення першочергових заходів із порятунку та оцінки масштабів руйнувань.

Атака РФ 24 липня — що відомо

Росія вночі запустила безпілотники типу "Шахед" і ракети. В історичному центрі Одеси спалахнули пожежі, внаслідок чого пошкоджено пам'ятки архітектури в історичному центрі міста.

Пізніше з'ясувалося, що загорівся ринок "Привоз", який розташований в історичному центрі міста.

Також атаці "Шахедів" піддався Миколаїв. За даними місцевої влади, спалахнули пожежі. Інформація про постраждалих не надходила.