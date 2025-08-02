Рабство в СРСР було: історик розповів, як українців убивали заради амбіцій Сталіна

Серед ув’язнених були відомі українці

До будівництва Біломорсько-Балтійського каналу (Біломорканал) радянська влада залучила величезну кількість українців. Серед них багато родичів відомих діячів.

Про це йдеться у статті історика Сергія Махуна для "Телеграфа": Батько Віктора Ющенка та син Георгія Нарбута: як СРСР використав каторжну працю репресованих для будівництва Біломорканалу

Значна частина українців на будівництві була так званими "куркулями", тобто багатими селянами, або членами їхніх родин. Вони стали основною мішенню для радянської пропаганди за часів колективізації та зазнали масових репресій.

Зокрема, на будівництві працювали мистецтвознавець Федір Ернст, син художника Георгія Нарбута Данило, а також батько третього президента України Віктора Ющенка Андрій.

Серед істориків точаться суперечки про те, скільки людей загинуло в нелюдських умовах на будівництві — за даними НКВС йдеться про 12,3 тисячі ув’язнених, але за неофіційними даними, цифра може досягати 50-86 тисяч людей.

Як відомо, Біломорсько-Балтійський канал завдовжки 227 кілометрів був побудований руками в’язнів ГУЛАГу в рекордні терміни — за рік та дев’ять місяців (з листопада 1931 до липня 1933 року). Канал зв’язав Біле море з Онезьким озером, а далі через Ладозьке — Неву з Ленінградом та Фінською затокою на Балтиці. Власне він став першим прецедентом використання рабської праці СРСР.

Біломорканал

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому комуністи не любили українських селян і як їм удалося їх придушити після завершення Громадянської війни.