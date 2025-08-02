Рабство в СССР было: историк рассказал, как украинцев убивали ради амбиций Сталина

Среди заключенных были известные украинцы

К строительству Беломорско-Балтийского канала (Беломорканал) советские власти привлекли огромное количество украинцев. Среди них многородственников известных деятелей.

Об этом говорится в статье историка Сергея Махуна для "Телеграфа": Отец Виктора Ющенко и сын Георгия Нарбута: как СССР использовал каторжный труд репрессированных для строительства Беломорканала

Значительная часть украинцев на строительстве были так называемыми "куркулями", то есть богатыми крестьянами, или членами их семей. Они стали основной мишенью для советской пропаганды во времена коллективизации и подверглись массовым репрессиям.

В частности на строительстве работали искусствовед Федор Эрнст, сын художника Георгия Нарбута Даниил, а также отец третьего президента Украины Виктора Ющенко Андрей.

Среди историков ведутся споры о том, сколько людей погибло в нечеловеческих условиях на стройке — по данным НКВД речь идет о 12,3 тысячи заключенных, но по неофициальным данным, цифра может достигать 50-86 тысяч людей.

Как известно, Беломорско-Балтийский канал протяженностью 227 километров был построен руками узников ГУЛАГа в рекордные сроки — за год и девять месяцев (с ноября 1931 по июль 1933 года). Канал связал Белое море с Онежским озером, а дальше через Ладожское — Неву с Ленинградом и Финским заливом на Балтике. По сути он стал первым прецедентом использования рабского труда в СССР.

Беломорканал

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему коммунисты не любили украинских крестьян и как им удалось их подавить после завершения Гражданской войны.